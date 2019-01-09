  • الأربعاء 09 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:14 م
بحث متقدم
البشير

فيديو.. «البشير» يعلن استعداده تسليم السلطة للجيش

تأجيل استئناف خِصم "فاطمة ناعوت" على حبسه

«الأعلى للإعلام» ينذر «فاطمة ناعوت» بغلق صفحتها

أبومازن

المجلس التشريعي بغزة يسحب الثقة من «أبومازن»

المجلس القومي لحقوق الإنسان

دعوى لحل المجلس القومي لحقوق الإنسان

صورة الخبر

افتتاح كاتدرائية العاصمة الإدارية يثير القلق

منتخب اليابان

كأس آسيا.. اليابان تحقق فوزًا صعبًا على تركمانستان

الاهلى

ضربة قوية لصفقة الأهلى الجديدة

ارشيفية

السعودية تحبط عملًا إرهابيَا وتقتل 6 عناصر

احمد دومة

ننشر نص كلمة قاضى الحكم على "دومة"

أمراة

11 رجلا تقودهم امرأة.. أول مدربة كرة للرجال

المجلس التشريعي بغزة يسحب الثقة من «أبومازن»

عرب وعالم

أبومازن
أبومازن

وكالات

أخبار متعلقة
#

إسرائيل تمنع المسيحيين من الوصول إلى "بيت لحم"

#

مصحف "جيفرسون" المترجم يعود للكونجرس الأمريكي

#

فؤاد علام: هذا الأمر كنز معلومات كبير يجب استغلاله

#

"أبومازن": حل المجلس التشريعي الفلسطيني قريبا

فلسطين

غزة

محمود عباس

ابومازن

سحب ثقة

صادق المجلس التشريعي الفلسطيني" بغزة، اليوم الأربعاء، على اعتبار، رئيس السلطة محمود عباس منتهي الولاية وفاقدا للأهلية الدستورية والقانونية والوطنية.

وقال النائب الأول للمجلس التشريعي أحمد بحر، خلال الجلسة" ما يقوم به محمود عباس من مخالفات دستورية ووطنية كافية لنزع أهليته كرئيس للشعب الفلسطيني"، وذلك وفقا لـ"إذاعة صوت الأقصى".

وأضاف: " التنازلات السياسية المجانية التي يقدمها عباس للاحتلال وحربه على المقاومة وتفاخره بالتعاون الأمني ووصف أبناء شعبنا بالإرهاب واتهام الشهداء بالقتلى كل ذلك يجعل عباس فاقد للأهلية الأمنية والسياسية والوطنية كرئيس للشعب الفلسطيني".

وأكد بحر، أن ما أقدم عليه عباس بسحب موظفي السلطة من معبر رفح يعد خطوة  خطيرة لفصل غزة عن الضفة وتمرير صفقة القرن في تواطؤ خطير مع الاحتلال، مطالبا منظمات حقوق الإنسان والجامعة العربية والدول العربية والإسلامية وبرلماناتها ومنظمة التعاون الإسلامية وأحرار العالم بأن يكون لهم موقف واضح من عدم جواز استمرار عباس باغتصابه السلطة ومن عدم تمثيله للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الفلسطيني.

كما ناشد، النائب الأول للمجلس التشريعي، مصر راعية المصالحة الفلسطينية، بأن توقف التدهور الفلسطيني الخطير بسبب سياسيات عباس التعسفية، مطالبا الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الأهلية، بأن تدعو لاجتماع موسع لتشكيل جبهة إنقاذ وطني للخروج برؤية استراتيجية لإنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني.

وكانت المحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية فلسطينية، أصدرت قرارا يقضي بحل المجلس التشريعي منذ عام 2006 والتي تشكل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" غالبية أعضائه، وذلك وفقا لوكالة "معا" الفلسطينية.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن المحكمة الدستورية الفلسطينية اتخذت قرارا بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، مشيرا إلى التزامه بتطبيق هذا القرار، فيما رفضت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007، القرار وقالت إن أحدا لا يملك صلاحية حل المجلس التشريعي ودعت إلى عقد جلسة للمجلس في قطاع غزة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

أهلها في رباط

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة قطر ولبنان
» حقيقة رغبة الأهلي في التعاقد مع حارس مرمى جديد
» قرار حاسم من «الخطيب» بعد إصابة محمد محمود
» «الأعلى للإعلام» يلزم قناة شهيرة بالاعتذار لـ«الهلالي»
» «الفضائية المصرية» تعلق على عودة بث «بي إن سبورت»
» حليمة بولند: «أعشق نادي الزمالك»
» كأس آسيا.. اليابان تحقق فوزًا صعبًا على تركمانستان
» «عبد الحفيظ» بعد إصابة «محمود»: «نحتاج لمزرعة عجول»
» قتل صديقه وأشعل النار فى جثته لرفضه الشذوذ
» ضربة قوية لصفقة الأهلى الجديدة
» 20 أبريل.. أولى محاكمات "والي" في فساد تخصيص الأراضي

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عشاء

    06:44 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)