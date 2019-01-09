» حليمة بولند: «أعشق نادي الزمالك»

09 يناير 2019 - 04:07 م

كشفت المذيعة الكويتية حليمة بولند، خلال زيارتها إلى مقر نادي الزمالك، أمس الثلاثاء، عن عشها الشديد للقلعة البيضاء.

وحرصت المذيعة الكويتية على زيارة نادي الزمالك، ونشرت عبر حسابها على Instagram فيدوهات من الزيارة كما كشفت عن جديدها الفترة المقبلة.

قالت حليمة إنها تعتبر مصر بلدها الثاني، وتحب الجمهور المصري والأكلات المصرية، وكشفت أن أكثر أكلة تحبها هي الحمام المحشي.