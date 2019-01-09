السعودية تحبط عملًا إرهابيَا وتقتل 6 عناصر

09 يناير 2019 - 03:18 م

كشفت رئاسة أمن الدولة السعودي عن وجود ترتيبات لتنفيذ عمل إجرامي وشيك بالقطيف والاستدلال على وكر الإرهابيين في عملية استباقية والقضاء على 6 منهم والقبض على أحدهم.

وصرح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة السعودية بأنه نتيجة لمتابعة جهاتها المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية بمحافظة القطيف، رصدت مؤشرات قادت بعد تحليلها إلى الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ عمل إجرامي وشيك والاستدلال على منزل ببلدة الجش بالمحافظة اتخذوا منه وكراً لهم ومنطلقاً لأنشطتهم التي يستهدفون بها المملكة.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن العناصر الإرهابية استهدفوا أمن البلاد ومقدراتها وسلمها الاجتماعي، وإعاقة وتعطيل مشاريع التنمية بالقطيف.

وتابع أنه على إثر هذه المعلومات باشرت الجهات المختصة بالرئاسة فجر يوم الاثنين الماضي عملية أمنية استباقية تم بموجبها محاصرة المنزل الذي تتخذه العناصر الإرهابية وكرا لها.

ولفت إلى أن المنزل كان يتواجد بداخله سبعة من المطلوبين أمنياً وقامت بتوجيه النداءات لهم لتسليم أنفسهم إلا أنهم لم يستجيبوا وبادروا بإطلاق النار على رجال الأمن، الأمر الذي اقتضى التعامل مع الموقف بالمثل لتحييد خطرهم والمحافظة على حياة الآخرين من المارة والساكنين في محيط الموقع ونتج عن العملية مقتل ستة من الإرهابيين، والقبض على مطلوب واحد بعد إصابته ، والتي نقل على إثرها المستشفى وحالته مستقرة.

وأعلن المتحدث الرسمي ضبط 7 رشاشات آلية، وثلاث قنابل تم التعامل معها في الموقع، ومسدس جلوك، وعدد (593) طلقة رشاش وعدد (30) طلقة مسدس، وعدد (21) مخزن سلاح، وعدد (22) هاتف جوال، وقد قامت الجهات الأمنية المختصة بالمنطقة الشرقية ضمن مهامها المساندة برفع الآثار والأدلة المتخلفة في الموقع.