برنامج تثقيفي وترفيهي لأبناء الشهداء والمصابين خلال أجازة نصف العام

09 يناير 2019 - 02:45 م

بناء على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية وتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء – رئيس مجلس إدارة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين بتقديم أوجه الرعاية والدعم لأسر شهداء ومصابي الوطن .

أعلن السيد اللواء أ.ح / محمد عبدالمنعم – أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين عن إطلاق البرنامج التثقيفي والترفيهي لأبناء وأسر الشهداء والمصابين خلال أجازة نصف العام الدراسي إبتداء من 19 يناير حتى 9 فبراير 2019 .

ويشمل الرنامج زيارات ترفيهية وتثقيفية إلى السيرك القومي ومسرح البالون، حديقة الأزهر، قلعة صلاح الدين الأيوبي، معرض القاهرة الدولي للكتاب، مسرح الدولة، مسرح محمد عبدالوهاب بالأسكندرية، المتحف الحربي ببورسعيد، المتحف القبطي .