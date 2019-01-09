الشافعي يكشف العوائد الاقتصادية لمصر من تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019

09 يناير 2019 - 02:43 م

كشف خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن هناك عوائد اقتصادية كبيرة تعود على مصر من تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 خلال العام الجارى، مشيرا إلى أن ذلك سيحقق رواج اقتصادى على عدة مستويات منها ما يتعلق بالترويج السياحى وانتعاش لعدد من القطاعات الصناعية وغيرها.

وقال الشافعى ، اليوم الأربعاء، إن هناك قطاعات اقتصادية ستنشط كثيرا خلال الفترة القادمة من أجل التجهيز والاستعداد لهذه المناسبة الهامة ومنها مصانع الملابس الخاصة بتيشيرتات المنتخبات المشاركة فى البطولة إضافة إلى مصانع الأحذية ومصانع الألعاب التى تستخدم للتشجيع خلال المباريات ومنها القبعات والصافرات وغيرها.

وأشار رئيس مركز العاصمة إلى أن البطولة الأفريقية حدث سيؤدى إلى تنشيط الحركة السياحية الوافدة لنا من الدول الأفريقية المشتركة فى البطولة، لأن فترة تنظيم البطولة سيؤدى إلى دخول الآلاف من المشجعين للقاهرة بهدف متابعة المباريات وهذا من شأنه أن يزيد من نسب الاشغال لدى الفنادق وكذلك يزيد من ضخ العملة الأجنبية للبلاد.

وأوضح الخبير الاقتصادى، أن نجاح مصر فى تنظيم هذه البطولة لأول مرة منذ عام 2006 سيكون أحد الأسباب التى تروج لمصر فى الخارج ودليل على أن القاهرة عادت بقوة لتقود القارة السمراء عقب سنوات من التراخى والتراجع نتيجة الأحداث السياسية، وكل هذا من شأنه يدعم الجوانب الاقتصادية للدولة المصرية.

وطالب الخبير الاقتصادى، المصانع التى يمكن أن تستفيد من هذه البطولة أن تستعد من الآن وترفع من طاقتها الإنتاجية وتستعين بعمالة أكثر لتلبية الطلب والاحتياج الزائد على المنتجات التى تستخدم فى مثلة هذه المناسبة، كما أنه من الضروى أن تجهز الفنادق السياحية غرف إضافية خاصة فى الأماكن القريبة من إقامة المباريات.