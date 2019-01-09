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عمارة: يكشف ما وراء محاولة تفجير كنيسة مدينة نصر

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أكد الدكتور محمد عمارة استشاري وخبير التسويق السياسي أن محاولة تفجير كنيسة مدينة نصر بعزبة الهجانة الذي راح ضحيتها الشهيد البطل مصطفى عبيد كانت من ضمن مخطط محكم متكامل متزامن لضرب الوطن وزرع الفتن ونشر الإحباط واليأس والتشتيت والتشكيك؛ ولكن العناية الإلهية وبسالة رجال الوطن أفسدت تلك المخطط الدنئ وتتولى جهات التحقيق المعنية متابعة تلك القضية المهمة.

وفسر عمارة بأنه كان من المخطط عمل كماشة على مصر متعددة الأزرع في نفس الوقت لينتج عنها عمل فتنة طائفية في منطقة عزبة الهجانة واستغلال قرب المسجد للكنيسة للتسويق الكاذب من خلال أبواقهم الإعلامية المضللة بأن المسلمين يضربون المسيحيين والمسجد يضرب الكنيسة ويأتي ذلك متزامنًا في تلك التوقيت لإفساد افتتاح المسجد والكنيسة في العاصمة الإدارية وكل هذا مطوق مع حملة دعائية كاذبة من قطع ومونتاج وإخراج الكلام عن سياقة لحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحدى القنوات الأمريكية والذي أظهر الرئيس حنكة وبراعة المحارب ليفسد على الحاقدين اطماعهم وضربهم فى عقر دارهم ولم يجرأوا على إذاعة حديث الرئيس كاملاً ولكن مصر مستيقظة وتعرف جيدا كيف تسترد حقها.

وأشار استشاري التسويق السياسي عن اختيار موعد بث هذه الحلقة تزامنًا مع كل ماذكرناه وتسأل عمارة مستنكرًا هل هذا كله صدفة؟!  لا أعتقد إنه صدفة وإنما مخطط محكم، ولكن تجلى حب الله لمصر وشعبها بتدمير كل هذه المخططات وخروج المشهد التاريخي لافتتاح المسجد والكنيسة الذي أشاد به العالم أجمع وكذلك مشهد مسلميين يفدون المسييحيين بدمائهم ثم مشهد فضيحة مقدم البرنامج 60 دقيقة تلك المدلس الذي كان يتحدث عن تقارير منظمة هيومان رايتس واتس وتناسى تلك المتغطرس ان مصر وشعبها الحقيقي يعلم حقيقة تلك المنظمة المشبوهه التي تنتهك حقوق الإنسان وأنها تستعين بعناصر راديكالية متطرفة إخوانية كأمثال سلمى أشرف عبدالغفار ابنة اشرف عبدالغفار الإخواني والمسئولة عن ملف مصر والتي عملت بمنظمة الكرامة القطرية ومالكها عبدالرحمن النعيمي والذي أيضًا في تلك المنظمة المشبوهه فنجد أن تمويل قطر وراء كل محاولات زرع الفتن ومن خلفها تركيا حاضنة الخونة والارهابيين والمضليلين ولكن هيهات فقد انقلب السحر على الساحر واقتربت نهاية تلك الأنظمة الإرهابية.

واختتم عمارة بالحمد والشكر لله على عنايته وحفظه للوطن وعلى هدية الله للوطن البطل عبد الفتاح السيسي الكَيس الفَطّن وان شعب مصر في رباط إلى يوم الدين وان كتاب ملحمة الوطن لازال يسطر سطورا تاريخية كلماته من نور بطلها شعب هزم على مر العصور أطماع الغزاة والمستعمريين فنقولها من القلب تحيا مصر.


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