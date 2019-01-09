مستقبل وطن: تنظيم مصر كأس الأمم شهادة دولية

09 يناير 2019 - 02:37 م

قال المهندس هشام الهمامي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن نجاح مصر باستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019، يمثل إنجازا كبيرا للدولة المصرية بعد الثقة التي منحها الاتحاد الإفريقي لمصر وتأكيد على قدرة الدولة المصرية في تنظيم واحدا من أهم الأحداث الكروية وأبرزها على مستوى العالم كله، لتعود مصر من جديد إلى احتضان كاس الأمم بعد تغيبه 13 عامًا.

وأضاف الهمامي، أن الفوز بتنظيم كأس الأمم الإفريقية له مكاسب عديدة إذ يعتبر بمثابة حملة كبرى للترويج للسياحة المصرية وتنشيط الاقتصاد وجذب العملة الصعبة مشيرًا إلى أن الفوز بتنظيم البطولة يمثل شهادة دولية كبيرة بأن مصر بلد الأمن والسلام ويعطى رسالة قوية للعالم كله بقدرة مصر على استضافة الجماهير الإفريقية وسط قدرة تأمينية كبيرة.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلي أن الزيارات الناجحة التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي داخل القارة السمراء ساهمت بشكل كبير في حصول مصر علي تنظيم البطولة الأهم داخل القارة، مطالبا الحكومة باستغلال هذا الحدث في الترويج للصناعات والمنتجات المصرية لتصديرها للدول الافريقية وايضا الترويج للسياحة المصرية افريقيا.