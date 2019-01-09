11 رجلا تقودهم امرأة.. أول مدربة كرة للرجال

09 يناير 2019 - 02:34 م

"مها جنود" اسم سنسمعه كثيرا في أروقة ملاعب كرة القدم خلال الفترات المقبلة فهي أول امرأة تتولى قيادة فريق كرة قدم للرجال بسوريا.

وكانت مها جنود، 32 عاما، حاليًا مدربة مساعدة لفريق نادي المحافظة لكرة القدم للرجال في دمشق. وتقول إنها أول امرأة تشغل مثل هذا المنصب في منطقة الشرق الأوسط.

وعن عملها بالتدريب قالت مها، أثناء استراحة خلال تدريب الفريق: "فكرة كانت جميلة وجديدة على المجتمع وعلى آسيا بشكل عام، كنت فيها أول أنثى وأول مدربة بالشرق الأوسط بتدرب كرة قدم أو مساعدة تدريب لفريق رجال".

وتابعت: "الحمد لله عملنا الدوري، أو المرحلة الأولى من الدوري اجتزناها بولا خسارة، وكمان أول مباراة بالكأس كمان ربحناها. كان عندنا فقط تعادلين، نتائج كتير مرضية وجميلة وأعطتني دعما معنويا ونفسيا".

وأضافت: "التدريب هو علم قبل ما يكون اللي عم بيؤدي العلم هذا أنثى أو ذكر هو علم. لما بيكون هذا الشخص اللي عم يعطي هاي الرسالة، اللي هي رسالة التدريب للفريق، واثق بمعلوماته، عم بيؤدي معلومة صحيحة، بيكون له كاريزما خاصة قيادية بأرض الملعب، هاي ما بتفرق بين شاب وبنت".

وقالت: "من وأنا صغيرة كنت ألعب كرة قدم، فأهلي متعودين عليّ إنه بألعب كرة قدم بالحارة مع الصبيان، بالمدرسة، بفرق المدرسة، تميت ها الحب والتعلق بكرة القدم لما وصلت للمهد الرياضي، لما صرت طالبة معهد رياضي ترجمت ها الحب والشغف لحقيقة لصرت أنا بفريق كرة القدم للسيدات، وهن متعودين عليّ من الطفولة، يعني ما كان فيه أي استغراب أو أي استهجان لأن إحنا بالأساس ما عندنا فرق بين شاب وبنت وبيصير وما بيصير".