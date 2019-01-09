عودة بث «بي إن سبورتس» بمصر

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عاد بث شبكة «بي إن سبورتس»، بشكل طبيعي بعد قطعه ليوم كامل أمس، ما أثار الجدل بين كل المشتركين في الباقات بمصر.

وكانت الشبكة قد نشرت بيانًا رسميًا عبر صفحتها على «تويتر» أمس وكتبوا: "تأسف مجموعة beIN الإعلامية لكونها غير قادرة على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية اعتبارًا من 8 يناير 2019 وذلك بسبب عدم توقيع الصفقة".

وكانت الشركة المصرية «CNE »، قد تعهدت برد باقي قيمة اشتراكات المشتركين حال عدم التوصل لاتفاق مع الشبكة القطرية، قبل أن يعود البث مجددًا من قليل.

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