"السياحة والطيران": نتائج إيجابية لبرنامج تحفيز الطيران

09 يناير 2019 - 02:16 م

في إطار سلسلة الاجتماعات التنسيقية التي تتم بين وزارتي الطيران المدنى والسياحة استقبل اليوم الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بحضور قيادات الوزارتين وذلك لمناقشة العديد من الملفات المشتركة ومن أهمها نتائج أعمال برنامج تحفيز الطيران 2018/ 2020 والذى يتم تطبيقه منذ شهر نوفمبر الماضي، وخلال اللقاء استعرض الوزيران المؤشرات الأولية للبرنامج والتى تؤكد أن البرنامج له أثر إيجابى على ارتفاع معدلات الحركة السياحية حيث تشير الأرقام أنه تم تسيير عدد 1374 رحلة جوية لنقل 250 الف مسافر خلال الثلاث أسابيع الاولى من بداية البرنامج .

كما ناقش الجانبان أوجه التعاون المشترك بين قطاعى الطيران المدنى والسياحة والجهود المتواصلة لتشجيع السياحة الوافدة إلى مصر .

وأعرب الفريق يونس المصرى عن تقديره للوزيرة الدكتورة رانيا المشاط على دعمها الكامل لبرنامج تحفيز الطيران الذى يتم تحت إشراف سيادتها، والتعاون المثمر والمجهودات المشتركة بين وزارتى الطيران و السياحة حيث تم اتخاذ إجراءات جادة وفعالة لتحويل برامج تحفيز الطيران إلى واقع عملي محققا أرقاما مرضية جداً فى ظل أولوية الحكومة المصرية فى استعادة حركة السياحية الوافدة.

ومن جانبها وجهت الدكتورة رانيا المشاط الشكر للفريق يونس المصرى على التعاون القائم بين الجهات الفنية التابعة للوزارة ممثلة فى سلطة الطيران المدنى وشركة مصر للطيران والشركة المصرية للمطارات وفريق العمل التابع لوزارة السياحة من أجل دعم برنامج تحفيز الطيران حيث جاءت النتائج مبشرة وتحقق الأهداف المرجوة منها بشكل كبير.

كما أشادت وزيرة السياحة بقرار وزارة الطيران المدنى بالبدء في تشغيل رحلات داخلية للشركة الوطنية مصر للطيران من والى مطار سفنكس الدولى الى كل من مدن شرم الشيخ والغردقة والاقصر وأسوان خلال شهر يناير الحالى الذى يواكب إجازة نصف العام الدراسى، مشيرة إلى أن موقع المطار سيساهم فى تشجيع رحلات اليوم الواحد وخاصة لقربه من المناطق السياحية والأثرية.