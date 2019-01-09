المشاط تعلن استعدادات الوزارة لكأس الأمم الأفريقية

09 يناير 2019 - 02:06 م

قدمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة فوز مصر باستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية في يونيو 2019، وذلك وفقًا لما أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد أمس بالعاصمة السنغالية "داكار" حيث جاء فوز مصر بعد المنافسة مع دولة جنوب أفريقيا، كما قدمت التهنئة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإلى الاتحاد المصرى لكرة القدم.

وقالت إن وزارة السياحة ستقوم بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وكل الجهات المعنية للمساهمة في اخراج هذا الحدث الرياضي المهم بصورة تبرز من خلالها معالم مصر السياحية، وتترك انطباعًا إيجابيًا لدى كل المشاركين والمشجعين والمتابعين لها حول العالم، ما سيكون له بالغ الأثر في جذب المزيد من السياحة الوافدة الى مصر.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ستقوم أيضًا بإعداد مواد ترويجية عن مصر لبثها قبل وأثناء البطولة، كما ستقوم الوزارة باستخدام الملاعب التي ستقام بها المباريات كمنصات لعرض المواد الترويجية الخاصة بمحاور الحملة الترويجية لمصرP2P" People 2 People "، والترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM 2020 و الترويج للمواقع السياحية المختلفة Branding By Destination .

وثمنت الدكتورة رانيا المشاط استضافة مصر لهذا الحدث الرياضي الكبير على أرضها خاصة أن آخر مرة استضافت فيها مصر البطولة كان في عام 2006، ويأتى هذا تزامنا مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019.

وأشارت الوزيرة إلى أن فوز مصر بهذه الاستضافة يبعث برسالة إيجابية مهمة عن مصر وعن الأمن والأمان الذي تتمتع به، كما أنه يعكس ثقة العالم في قدرة الدولة المصرية على استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن مثل هذه الفعاليات تعتبر فرصة تساهم فى إلقاء الضوء على مصر وعلى المدن المصرية التي ستقام بها مباريات البطولة .