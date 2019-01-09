بالصور.. بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والمركز الثقافي الكندي CEC

09 يناير 2019 - 02:01 م

شهدت وزارة المالية أمس "الثلاثاء" مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والمركز الثقافى الكندى للخدمات التعليمية والتدريب CEC وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والأميرة صيته بنت متعب بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة المركز الثقافى الكندى.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار التعاون المثمر والبناء مع المركز الثقافى الكندى لتدريب العاملين بالوزارة ورفع كفاءتهم وتقديم البرامج الملائمة لهم كلا فى تخصصه وتكوين القيادات من الصف الثانى والثالث وتطوير منظومة العمل الإداري للعاملين بالوزارة تنفيذًا لخطة وزارة المالية للارتقاء بالمستوى المهني للعاملين بكل القطاعات والمصالح والهيئات التابعة لها على مستوى الجمهورية.

وقال الوزير إن هناك اهتماما من الدولة بتنمية العنصر البشري في الجهاز الإداري للدولة لضمان تحقيق أقصى قدر من جودة الأداء وسرعة الإنجاز من خلال تطوير منظومة العمل الحكومي على مستوى الأفراد وتوفير البنية التحتية الملائمة لبيئة العمل وأن التدريب والتطوير هو أساس النجاح فأى شخص يعمل فى أى مؤسسة يجب أن يطور من نفسه ليتعلم ويرتقى بنفسه ويرتقى بالمؤسسة التى يعمل بها.

وأشار الوزير إلى أن الدورات التدريبية تساهم فى رفع كفاءة العاملين والخروج من روتين العمل اليومى والتعرف على المواد العلمية الجديدة والطرق والأساليب الحديثة التى تواكب ما تقوم به الوزارة حاليا من ميكنة منظومة العمل وإعادة هندسة الإجراءات الضريبية والجمركية وتشجيع الكوادر لبذل أقصى جهد لتحقيق رؤية مصر 2030 والتي من أهم ملامحها تطوير العمل الحكومي وتحسين الخدمات العامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.

وتوجه وزير المالية بالشكر للمركز الثقافى الكندى لما بذلوه من مجهود كبير فى تقديم المنح والبرامج التدريبية لتنمية مهارات العاملين بوزارة المالية لان الاستثمار البشرى هو ضمان لمستقبل الشعوب.

ومن جانبها تقدمت الأميرة صيته بنت متعب بن عبد العزيز آل سعود بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على مجهوداته غير المسبوقة فى مسيرة التنمية المستدامة وتنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى وإنجازاته لعدد من المشروعات القومية العملاقة التى ساهمت فى النهوض بالاقتصاد القومى المصرى وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار من أجل توفير فرص عمل جديدة للشباب وحياة كريمة للشعب المصرى.

وقالت الأميرة صيته بنت متعب بن عبد العزيز آل سعود ان المركز الثقافى الكندى سيقوم بتقديم المنج التدريبية لوزارة المالية بمواصفات عالمية داخل بيئة تدريب تفاعلية لإعداد وصقل مهارات الكوادر العلمية والعملية لتكون قادرة على مواجهة المتغيرات والتحديات المعاصرة بأساليب حديثة فى التخطيط والتدريب النظرى والعملى ووفقا لخطط يتم تنفيذها بدقة من قبل خبراء على مستوى عالى من الحرفية باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

كما وجهت الشكر الى الدكتور محمد معيط وزير المالية وقطاع التدريب بالوزارة لما يبذلوه من جهد فى إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة التى تقوم فى احد محاورها على تنمية الموارد البشرية ورفع انتاجية وكفاءة العنصر البشرى الى أعلى مستوى.

وشهد توقيع بروتوكول التعاون عدد من قيادات وزارة المالية وبعض القيادات رفيعة المستوى من المركز الكندى من بينهم الدكتور محمد الطويل الممثل الشخصي لصاحبة السمو الملكي ومدير المركز الثقافي الكندى والشيخة سحر الطويل المدير التنفيذى للمركز الثقافي الكندى والشيخ عبد الحفيظ المطيري مستشار صاحبة السمو الملكي والدكتور جاد عساف مستشار المركز للشئون المالية واللواء دكتور حسن الدالي مستشار المركز للشئون الأمنية والدكتور طارق الياس مستشار المركز لشؤون التدريب والدكتورة إيمان وليم مدير عام التدريب بالمركز والأستاذ ضياء رمزى مستشار المركز للشئون القانونية والدكتور أشرف الدعدع مستشار المركز للبرامج القانونية والأستاذ موسي العبادلة مدير تطوير الأعمال بالمركز والاستاذة أية هاني سكرتيرة مكتب الإدارة العليا والأستاذ بسام أحمد مساعد تنفيذي لمكتب الإدارة العليا والأستاذ عمرو عادل مساعد تنفيذي مكتب الإدارة العليا.