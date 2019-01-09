  • الأربعاء 09 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:28 م
بحث متقدم
صورة الخبر

«قبر إسرائيلي» يحل لغز سفينة نوح المفقودة

صلاح

"صلاح" في "دبي" لاستلام جائزة جديدة

طرود تثير الرعب بـ 10 قنصليات

طرود تثير الرعب بـ10 قنصليات

أحمد دومة

السجن المشدد 15 سنة لـ"دومة" وغرامه 6 ملايين جنيه

نجل صلاح سلطان يفضل تدوينة لعلاء مبارك..تعرف عليها

نجل صلاح سلطان يفضل تدوينة لعلاء مبارك.. تعرف عليها

صورة الخبر

معتقلات جديدة لأطفال داعش

شوقى علام

الإفتاء: مياه الصرف الصحى المنقاة بالليزر طاهرة

تركي

"آل الشيخ": "ملاهى متنقلة ومسرحيات" فى مجال الترفيه

البشير

البشير: «متآمرون» يقفون وراء احتجاجات السودان

مقتل 22 من طالبان في اشتباكات مع الأمن بأفغانستان

تريليون و70 مليار دولار خسائر أمريكا بسبب "طالبان"

20 أبريل.. أولى محاكمات "والي" في فساد تخصيص الأراضي

قضايا وحوادث

وصول يوسف والى لحضور محاكمته فى قضية أرض البياضية
وصول يوسف والى لحضور محاكمته فى قضية أرض البياضية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

استخراج 20 جنيهًا معدنيًا من معدة طفل

#

20 مارس نظر طعن المتهمين في أحداث مغاغة

#

تطور جديد بين المعارضة المسلحة والحكومة الإثيوبية

#

الرئيس السيسى يصدر عدة قرارات جمهورية

تنظيم

كأس أمم

اتحاد كورة

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت -عضو مجلس القضاء الأعلى- جلسة 20 أبريل المقبل  أمام الدائرة  الرابعة جيزة لنظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد تخصيص الأراضي" المتهم فيها يوسف والى وزير الزراعة الأسبق و5 آخرين.

تضمن أمر الإحالة يوسف والي، بصفته وزير الزراعة الأسبق والسيد أحمد أمين وحسين العكرومي الموظفين بإدارة حماية الأراضي بالنوبارية سابقا وحسام مندور ممثلا عن جمعية التوفيق وأشرف حسن رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء ووائل سمير الجمال العضو المنتدب بشركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء.

يواجه وزير الزراعة الأسبق اتهامه أنه ربّح بغير حق المتهمين حسام مندور وأشرف حسن ما قيمته مبلغ 576 ألفًا و368 جنيهًا تمثل الفرق بين القيمة الحقيقية المقدّرة من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بواقع 3600 جنيه للفدان المبيع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، للمتهم الرابع، وبين ما صدر عنه من موافقة بأن يكون سعر الفدان 200 جنيه، وذلك دون الرجوع لأي جهة مختصة لتثمين سعر الفدان للأرض المبيعة ومساحتها 167 فداناً و20 قيراطاً و9 أسهم، والواقعة بالكيلو 56 شرق طريق «مصر - الإسكندرية الصحراوي».

كما أنه سهل التعدي بغير حق على الأرض التى تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالسماح للمتهمين غير الموظفين العموميين بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها مع العلم أن تلك الأرض تتبع الجهة التي يعمل بها وهى وزارة الزراعة.

كما يواجه والي تهمة الإضرار عمدًا بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها بأن خفض سعر الفدان للأرض التابعة لجهة عمله من مبلغ 3600 جنيه للفدان إلى 200 جنيه وطرحه تقرير اللجنة العليا لتثمين الأراضى جانبا رغم أنها المخولة بتثمين الأراضى وفقاً لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 ولائحته..وحدد سعر الفدان 200 جنيها مما أضر بأموال الدولة بفارق  قدر بـ576 ألفاً و368 جنيها .

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين مندور وحسن والجمال استخدموا الأراضى الصحراوية المبيعة لهم بموجب عقد البيع فى 14 مارس 2000 ومساحتها 167 فداناً و20 قيراطاً و9 أسهم، فى غير الغرض المخصّصة من أجله وبالمخالفة لشروط التعاقد ونص القانون وأقاموا عليها مبانى وملحقاتها ولاند سكيب وطرقاً وحمامات سباحة بما يعادل مساحة 334 ألفاً و993 متراً مربعاً و75 سم، كما قاموا بإنشاء طرق وتقسيمات ومبانٍ وملحقاتها على الأراضي المخصّصة للاستصلاح والاستزراع دون ترخيص من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالمخالفة للقانون.

وتضمنت التحقيقات أن المتهمين مكنوا الغير من أجزاء متعددة من الأرض موضوع الدعوى لإقامة مبانٍ عليها وبيعها بغير موافقة بذلك من الجهة صاحبة الولاية على الأرض (هيئة التعمير والتنمية الزراعية)، وبالمخالفة لأحكام القانون، وقد ترتب على ما قاموا به من مخالفات أن استحق عليهم مبلغ 152 مليوناً و496 ألفاً و875 جنيهاً، وذلك قيمة هذه المخالفات.

كما قاموا بإهدار وتبديد المياه الجوفية بأن استخدموها فى غير الغرض المخصّصة له وبغير تراخيص بسحبها بالمخالفة لما هو مقرر، فاستحق عليهم مبلغ 6 ملايين و721 ألفاً و483 جنيهاً وذلك وفقاً لما تضمنه تقرير خبراء اللجنة المشكلة من وزارة الموارد المائية والرى، التى صدر قرار تشكيلها من قاضى التحقيق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

أهلها في رباط

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» 20 أبريل.. أولى محاكمات "والي" في فساد تخصيص الأراضي
» صديقة رونالدو: سأفضح هذا المريض النفسي ولديَّ تسجيلاته
» مجلة تنشر قائمة لجامعات تسهل حفلات جنسية
» عامل يقطع جسد والدته ويشرب دماءها
» صاروخ باليستى يقتل 15 حوثيًا بالخطأ فى صعدة
» تفاصيل القبض على شاب فى أحضان سيدة بالإسكندرية
» زعيم يسارى لحركة النهضة: نعرف الإسلام أكثر منكم ألف مرة
» هكذا علقت "رانيا" على فوز "صلاح" بلقب الأفضل أفريقيًا
» المسرح العربى يكرم 25 فنانا مصريا
» السجن 15 عامًا لصاحب شركة توظيف أموال
» السجن 11 عامًا لوزير إسرائيلي سابق أدين بالتجسس

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عصر

    02:55 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)