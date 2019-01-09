«قبر إسرائيلي» يحل لغز سفينة نوح المفقودة

09 يناير 2019 - 01:54 م

زعمت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن علماء الآثار تمكنوا من الوصول لمكان سفينة سيدنا نوح المفقودة، أو كما يسمونها سفينة "العهد"، بعد سنوات من البحث والتدقيق عليها، لافتة إلى أن علماء الآثار أصبحوا على يقين بأن قرية "كريات يعريم" الإسرائيلية هي المكان التي رست فيه السفينة.

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، أنه على مدار آلاف السنين، قام الباحثون بالتفتيش عن مكان سفينة العهد المفقودة أو سفينة سيدنا نوح، كما نطلق عليها.

وتابعت أن علماء الآثار أصبحوا الآن على يقين من أن قرية "كريات يعريم" الحديثة هي المكان نفسه، التي رست عليه السفينة.

ومن جانبه، قال البروفيسور الإسرائيلي، فينكلشتاين، من جامعة تل أبيب، الذي يقود عملية حفر في الموقع، إن "هناك العديد من العوامل التي تشير إلى أنه مكان أسطورة التوارة"، وفق قوله.

وأضاف: "أن المكان ينطبق عليه الوصف المفصل في يشوع من الحدود بين قبائل بنيامين ويهوذا".

واستطرد "فينكلشتاين"، أنه "لا يوجد موقع آخر يلائم هذا الوصف، ففي الأزمنة البيزنطية، قال المؤرخ يوسابيوس إن كريات يعريم، كان يبعد تسعة أو عشرة أميال غرب القدس، وهذا الموقع كذلك".

وتأكيدًا على صحة كلامه، أوضح البروفيسور الإسرائيلي، أن "اسم التل باللغة العربية دير العازار، يحفظ اسم الدير البيزنطي: دير إليزار"، وفي الكتب المقدس كان إليزار الكاهن المسئول عن السفينة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بجانب البروفيسور فينكلشتاين، كان زملائه توماس رومر وكريستوف نيكول من كلية فرنسا، يحفرون في كريات يعريم منذ أغسطس 2017 كجزء من حفريات عائلة شمونيس.

وعلى الرغم من أنه لم يعثر على أي دليل على السفينة نفسها، إلا أنه يعتقد أنه يستطيع إلقاء بعض الضوء على طبيعتها الحقيقية.