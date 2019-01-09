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طرود تثير الرعب بـ10 قنصليات

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طرود تثير الرعب بـ 10 قنصليات
طرود تثير الرعب بـ 10 قنصليات

عبد القادر وحيد- متابعات

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ملبورن

10 طرود

حالة من الرعب سادت عددًا من القنصليات الأجنبية في مدينة ملبورن الأسترالية، بينها المصرية والأمريكية.

وكانت القنصليات قد تسلمت طرودًا مشبوهة اليوم الأربعاء والتى بثت الرعب بين بالعاملين، وجميعها ممهورة برسم لقناع، مرفق بكلمة Asbestos المعروف عربيا باسم "أسبست" الكامنة فيه معدنيات مسببة سريعًا للتبرعم السرطاني، والمستخدم في البناء كعازل عادة لنيران الحرائق.

وكان الخبر قد ورد بصفة "عاجل" في مواقع وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء، مضيفًا أن قنصليات بريطانيا وكوريا الجنوبية والهند وسويسرا وإيطاليا واليونان وباكستان، وصلتها أيضا طرود مشابهة.

ونشر الخبر موقع صحيفة The Sydney Morning Herald الشهيرة، عن مصدر موثوق، ومع ذلك حمل "خدمة الطوارئ" في الشرطة الاتحادية الأسترالية على التدقيق في بعض الطرود التي وصلت على الأقل إلى 7 قنصليات.

كما أن طرودًا أخرى مشبوهة أيضًا "ربما وصلت إلى 12 جهة محلية وأجنبية وقنصلية في المدينة، بينها القنصليات الألمانية والدنماركية والنيوزيلندية" وأن رجال إطفاء يرتدون واقيات ضد ما يشعه "الأسبست" مما فيه من معادن مسببة للتسرطن، شوهدوا يدخلون قنصليتي الهند وكوريا الجنوبية اليوم "فيما أعلنت القنصلية البريطانية عن إغلاق أبوابها لفترة وجيزة".

وبثّت شبكة ABC الإخبارية الأسترالية في موقعها، تفاصيل مختلفة ذكرت فيها أن قنصليات أجنبية في العاصمة كانبيرا، وربما سفارات، تسلمت أيضًا طرودًا مشبوهة، وأن متحدثا باسم القنصلية الأمريكية في ملبورن اعترف لها بتسلمها لطرد مشبوه، لكنه لم يكشف عن طبيعته.


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