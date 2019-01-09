التهاني تنهال على "الجبلاية" بعد الفوز بتنظيم "أمم أفريقيا"

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انهالت التهاني من الاتحادات العربية والأفريقية على اتحاد الكرة المصري ورئيسه المهندس هاني أبوريدة، بعد النجاح في الحصول على حقوق تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية

وتلقى الاتحاد وأبو ريدة العديد من الاتصالات الهاتفية وبرقيات التهنئة من رؤساء الاتحادات العربية والأفريقية، وكان من بينهم البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وقصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وكذلك رؤساء اتحادات الكرة في تونس والجزائر والمغرب والإمارات، وعدد كبير من رؤساء الاتحادات الأفريقية.

وحضر وفد مصري ممثلا في هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس الجبلاية، أحمد مجاهد، ومجدي عبد الغني، وكرم كردي، في السنغال لحضور التصويت، بجانب محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن سبورتس، وشريف حسن مدير العمليات، ومصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال بالشركة، ونجح الوفد في الحصول على دعم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، ليحصل الملف المصري على حقوق التنظيم.


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