سعد سمير يشارك فى التدريبات الجماعية للأهلي

09 يناير 2019 - 01:39 م

شارك مدافع الأهلي سعد سمير فى التدريبات الجماعية للاعبين الغائبين عن معسكر الفريق بالإسكندرية وانتظم اللاعب فى التدريبات البدنية وتدريبات الكرة بشكل كامل لأول مرة بعد تعافيه من إصابة الشد فى العضلة الخلفية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في الدور الأول لمباريات دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

فى الوقت نفسه، واصل ثنائى الأهلى صلاح محسن وأحمد فتحى أداء برنامجهما التأهيلى صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، حيث أدى فتحى جانبًا من التدريبات البدنية فى الملعب تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل واستكمل برنامجه التأهيلي فى الجيم، كما بدأ صلاح محسن أداء مرحلة جديدة من برنامج التأهيل حيث شارك فى تدريبات منفردة بالكرة والتصويب على المرمى.