  • الأربعاء 09 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:29 م
بحث متقدم
ارشيف

عودة بث «بي إن سبورتس» بمصر

صورة الخبر

«قبر إسرائيلي» يحل لغز سفينة نوح المفقودة

صلاح

"صلاح" في "دبي" لاستلام جائزة جديدة

طرود تثير الرعب بـ 10 قنصليات

طرود تثير الرعب بـ10 قنصليات

أحمد دومة

السجن المشدد 15 سنة لـ"دومة" وغرامه 6 ملايين جنيه

نجل صلاح سلطان يفضل تدوينة لعلاء مبارك..تعرف عليها

نجل صلاح سلطان يفضل تدوينة لعلاء مبارك.. تعرف عليها

صورة الخبر

معتقلات جديدة لأطفال داعش

شوقى علام

الإفتاء: مياه الصرف الصحى المنقاة بالليزر طاهرة

تركي

"آل الشيخ": "ملاهى متنقلة ومسرحيات" فى مجال الترفيه

البشير

البشير: «متآمرون» يقفون وراء احتجاجات السودان

سعد سمير يشارك فى التدريبات الجماعية للأهلي

الرياضة

سعد سمير
سعد سمير

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

بالصور.. انتظام "الشحات" فى مران الأهلي

#

"أجايي" يشارك في التدريبات الجماعية للأهلي

#

سارة سمير تحقق رقمًا عالميًا في رفع الأثقال

#

اليوم.. راحة من التدريبات في الزمالك خوفًا من الإجهاد

الدوري

سعد سمير

ب\ولة

شارك مدافع الأهلي سعد سمير فى التدريبات الجماعية للاعبين الغائبين عن معسكر الفريق بالإسكندرية وانتظم اللاعب فى التدريبات البدنية وتدريبات الكرة بشكل كامل لأول مرة بعد تعافيه من إصابة الشد فى العضلة الخلفية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في الدور الأول لمباريات دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

فى الوقت نفسه، واصل ثنائى الأهلى صلاح محسن وأحمد فتحى أداء برنامجهما التأهيلى صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، حيث أدى فتحى جانبًا من التدريبات البدنية فى الملعب تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل واستكمل برنامجه التأهيلي فى الجيم، كما بدأ صلاح محسن أداء مرحلة جديدة من برنامج التأهيل حيث شارك فى تدريبات منفردة بالكرة والتصويب على المرمى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

أهلها في رباط

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» 20 أبريل.. أولى محاكمات "والي" في فساد تخصيص الأراضي
» صديقة رونالدو: سأفضح هذا المريض النفسي ولديَّ تسجيلاته
» مجلة تنشر قائمة لجامعات تسهل حفلات جنسية
» عامل يقطع جسد والدته ويشرب دماءها
» صاروخ باليستى يقتل 15 حوثيًا بالخطأ فى صعدة
» تفاصيل القبض على شاب فى أحضان سيدة بالإسكندرية
» زعيم يسارى لحركة النهضة: نعرف الإسلام أكثر منكم ألف مرة
» هكذا علقت "رانيا" على فوز "صلاح" بلقب الأفضل أفريقيًا
» المسرح العربى يكرم 25 فنانا مصريا
» السجن 15 عامًا لصاحب شركة توظيف أموال
» السجن 11 عامًا لوزير إسرائيلي سابق أدين بالتجسس

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عصر

    02:55 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)