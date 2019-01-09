إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ"صلاح" و"أبو تريكة"

09 يناير 2019 - 01:26 م

علق نجم النادي الأهلي والزمالك السابق إبراهيم سعيد، علي التصريحات التي أدلى بها محمد صلاح نجم المنتخب المصري للاعب السابق محمد أبو تريكة أثناء استلامه جائزة أفضل لاعب بأفريقيا بالأمس.

وقال "سعيد" في تغريدة له بـ"تويتر": "تصريح محمد صلاح عن أبو تريكة هو الأفضل في تاريخ الرياضة المصرية، يدل على حالة الاحترام والحب وجيل بيسلم جيل".

واختتم تغريدته بقوله: "أنتم فخر للجميع".

وكان صلاح قد أشار في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالحفل وردًا على سؤال أنه أصبح سفيرًا للكرة الأفريقية في العالم "النجم هو من يجلس بجوارك، أبوتريكة هو نجم كل العصور".

وتابع: "أحاول دائمًا أن ابذل ما في وسعي لكي أحقق المزيد، سأظل أقدم أفضل ما لدي من أجل التواجد من جديد هنا وأفوز بتلك الجائزة مرة أخرى".