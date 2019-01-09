نجل صلاح سلطان يفضل تدوينة لعلاء مبارك.. تعرف عليها

09 يناير 2019 - 01:21 م

قام محمد سلطان نجل القيادي الإخواني الشهير "صلاح سلطان" بتفضيل تدوينة كان قد كتبها علاء مبارك على حسابه في "تويتر".

وكان علاء مبارك قد كتب تدوينة مصغرة بمناسبة فوز مصر بتنظيم البطولة الأفريقية قائلا: "ألف مبروك لمصر ولنا جميعًا الفوز بتنظيم البطولة الأفريقية 2019، وكل التوفيق بإذن الله لمنتخبنا القومي" .

ونالت التدوينة آلاف الإعجاب وتجاوزت حتى هذه اللحظة 5 آلاف تفضيل من قبل متابعيه، وكان من بينهم نجل الإخواني الشهير.

يأتي هذا عقب إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن فوز مصر بتنظيم عن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد سحبها من الكاميرون مؤخرًا.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي "كاف" قد عقد اجتماعه بالعاصمة السنغالية داكار أمس، حيث اختار مصر لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام خلال شهر يونيو المقبل، على حساب جنوب أفريقيا التي نافست مصر على التنظيم عقب استبعاد الكاميرون لعدم الجاهزية.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع وزارة الخارجية كانت قد أطلقت سراح محمد صلاح سلطان، نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان في أواخر مايو من عام 2015.

وكان سلطان محبوسًا في سجن طرة باتهامات عديدة من بينها التحريض على العنف والمشاركة فى اعتصام رابعة، حيث تم إطلاق سراحه مقابل تنازله عن الجنسية المصرية.



