» صديقة رونالدو: سأفضح هذا المريض النفسي ولديَّ تسجيلاته

09 يناير 2019 - 01:16 م

ذكرت تقارير صحفية، أن جاسمين لينارد الصديقة السابقة لنجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، هددت الأخير بكشف طبيعته الحقيقة ونفض الغبار عنها، واصفته بـ"المريض النفسي".

وقالت صحيفة "ذي صن" البريطانية، إن لينارد قد تساعد المرأة التي اتهمت رونالدو باغتصابها، موضحًة على صفحتها الشخصية على "تويتر" أنها ستنفض الغبار عنه لتكشف عن "طبيعته الحقيقية".

ونشرت لينارد قائلة: "لن أقف موقف المتفرج بعد الآن وأنا أسمع أكاذيبه، سأفعل كل ما بوسعي لمساعدة كاثرين، لدي رسائل وتسجيلات ستساعدها في قضيتها -لا أحد بإمكانه أن يصدق مدى خطورة ما سأقوم بنشره عن رونالدو لو لم يكن بحوزتي دليل قاطع، لكنني فتاة ذكية، وأملك العديد من الأدلة.

وتابعت: "أتعهد بكشف رونالدو الحقيقي للأعلام بعد قضية الاغتصاب التي تورط بها مع الأمريكية كاثرين".