"الشحات" جسد معاني الانتماء للأهلي

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قال غانم الهاجري رئيس شركة نادي العين الإماراتي، إن ناديه لم يتلق أي عرض من جانب تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز من أجل الحصول على خدمات حسين الشحات.

وكتب رئيس شركة نادي العين في تغريدة له عبر حسابه بـ"تويتر": "‏لم يتلق العين أي عرض من المستشار تركي آل الشيخ ولا من أي مسئول في نادي الأهرام لضم حسين الشحات ومن يروج لمثل تلك الشائعات يعمل بأجندة مرفوضة تستند على الاصطياد في الماء العكر لتشويه سمعة الرياضة والإساءة للعلاقات الطيبة التي ظلت تربطنا جميعاً كأشقاء".

وتابع: "‏جميع الأطراف حققت المكاسب المرجوة من إكمال صفقة العين والأهلي واللاعب، خصوصًا وأن ملف التعاقد مع بعض اللاعبين الأجانب مفتوحاً وفقاً لرؤية المدرب واحتياجات المرحلة المقبلة، الأمر الذي يفرض شرط الاستغناء عن البعض كضرورة فنية وإدارية ومالية".

وواصل: "‏يرى البعض أن دخول عناصر جديدة ضمن التشكيلة الأساسية للعين مغامرة، وإذا افترضنا جدلاً أنها كذلك إلا أنها "محسوبة" خصوصًا عندما تفرضها الضرورة باعتماد وموافقة الجهاز الفني واللجنة المعنية بالتعاقدات والذين نجحوا في استقدام أفضل الأسماء ومن ضمنهم الشحات".

وأدرف :"‏نهنئ الأهلي المصري والنجم "الدولي" حسين الشحات على الصفقة وكل الأمنيات الصادقة للاعب وناديه الجديد بالتوفيق والنجاح ولتحقيق الطموحات الكبيرة وإسعاد جماهير الأهلي الوفية".

وأكمل :"‏المكاسب التي حققتها صفقة انتقال اللاعب حسين الشحات لم تقتصر على عائدات مالية للنادي الذي يعتمد سياسة التوازن مع الرؤية الفنية للمدرب والذي أكد أن الخيارات المتاحة ليست بأقل ان لم تكن أفضل. واتساقاً مع ذلك فعلنا مبدأ الاستثمار الرياضي لأنه لا سقف لطموحات "الزعيم" في كل موسم".

وأنهى :"جسد اللاعب حسين الشحات أروع معاني العشق والانتماء خلال مرحلة المفاوضات مع الأهلي المصري عندما سطر واحدة من أجمل القصص المرتبطة بدروس الوفاء من خلال الرغبة والتضحية خصوصاً عندما أكد أن المال ليس من أولوياته بقدر التوصل للاتفاق الذي يرضي جميع الأطراف".

وكان الشحات انتقل إلى صفوف الأهلي مؤخرًا في صفقة لم يعلن عن قيمتها المالية إلا أن مصادر أكدت ليلاكورة أن قيمة الصفقة تجاوزت ما يقرب من خمسة ملايين دولار.

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