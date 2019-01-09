الأهلي يقيد صفقاته الجديدة بقائمة أفريقيا

محمد عبد الحارس
استقر جهاز الأهلي على قيد حسين الشحات وياسر إبراهيم ومحمد محمود والنيجيري جونيور أجايى فى قائمة الفريق بدوري أبطال أفريقيا للمشاركة أمام فيتا كلوب الكونغولي يوم السبت المقبل.
ويتبقى للأهلي 7 أماكن بالقائمة، سيكون بإمكانه حسمها قبل إغلاق ملحق القيد الأفريقي يوم 11 يناير الجاري
ويستعد الأهلي لمباراة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها السبت المقبل فى برج العرب فى أولى مباريات الأحمر بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
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