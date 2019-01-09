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هيئة الأركان الإسرائيلية:

عملية عسكرية خلال أسابيع فى قطاع غزة

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متابعات- حنان حمدتو

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عرضت  قناة "روسيا اليوم" تصريحات لرئيس هيئة الأركان الإسرائيلية جادي أيزنكوت الذي سيغادر منصبه خلال أيام  أشار فيها إلى أن إسرائيل تستعد لعملية عسكرية جديدة في قطاع غزة خلال الأسابيع المقبلة.

وقال شيء أيزنكوت إنه يتمنى ألا يحدث حتى نهاية 2019، كي تتمكن إسرائيل من التغلب على العقبات، منوهًا ب اقتراب موعد اكتمال بناء الجدار حول غزة، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأضاف: "أنا أتفهم الإحباط، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هناك جبهات أخرى يجب التعامل معها، وكانت من أصعب اللحظات  بالنسبة لى  سقوط الصواريخ داخل البلدات الإسرائيلية في جنوب إسرائيل".

وبشأن الأوضاع الإنسانية في غزة، اعتبر أن الوضع في القطاع "صعب لكن لا توجد مجاعة فيه"

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