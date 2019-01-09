نجم "الأهلى" مرشح لمنصب مدير بطولة الأمم الأفريقية

09 يناير 2019 - 12:56 م

يفاضل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بقيادة المهندس هاني أبو ريدة، بين محمد فضل مدير إدارة التعاقدات السابق بالأهلي وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى ليتولى أحدهما منصب مدير بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى شهر يونيو المقبل بمصر.

ويعد فضل المرشح الأول لدى مجلس إدارة الجبلاية فى ظل الشخصية القيادية الجيدة التى يتمتع بها وهو ما ظهر خلال فترة عمله داخل النادى الأهلى ووجود قناعات كاملة بأنه يستطيع المساهمة بقوة فى نجاح بطولة الأمم الأفريقية .

كما يتمتع إيهاب لهيطة بثقة طيبة من جانب مجلس الجبلاية فى ظل ما قدمه خلال الفترة الماضية مع المنتخب الوطني ونجاحه فى منصبه الإداري.

ومن المقرر أن يحسم مجلس الجبلاية منصب مدير بطولة الأمم الأفريقية خلال الفترة القليلة المقبلة، حتى يبدأ عمله مباشرة فى تكوين اللجان المختلفة لتحقيق أفضل استعداد ممكن لاستضافتها.