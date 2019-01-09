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إيداع أحمد دومة فى قفص الاتهام تمهيدًا للحكم عليه

قضايا وحوادث

احمد دومة
احمد دومة

شيماء السيد

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قرر حرس قاعة محكمة طرة، إيداع المتهم أحمد دومة قفص الاتهام، قبل جلسة النطق عليه من الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وعادل السيوى وسكرتارية حمدى الشناوى.

فيما حضر فريق الدفاع عن المتهم يتقدمهم المحامى طاهر أبو النصر والمحامية ماهينور المصرى، سمحت المحكمة للأهالى بحضور الجلسة ومن ضمن الحضور منال حسن زوجة علاء عبد الفتاح.

وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين متظاهرين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.

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