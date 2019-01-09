«جمعة»: تنظيم مصر لأمم أفريقيا دليل على قوة "الخارجية المصرية"

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مصر تقترب من تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019

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قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مبروك إن "فوز مصر الكاسح بتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 شهادة دولية جديدة بمستوى الأمن والأمان والاستقرار في مصر، كما أنه يحمل دلالات قوية لنجاح سياسة مصر الخارجية ولاسيما تجاه عمقها الأفريقي وعودتها بقوة إلى عمقها ومحيطها الأفريقي".

وأضاف الوزير، في بيان له أن هذا يأتي تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وحملها لواء الدفاع عن قضايا القارة في المحافل الدولية، وعملها الدءوب على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكل دول القارة، والسعي للتعاون المثمر بين دولها بما يحقق العيش الكريم لكل شعوب القارة وكل أبنائها.

وأكد جمعة أن وزارة الأوقاف ستضاعف جهودها في إطار دعم العلاقات المصرية الأفريقية على محاور متعددة من أهمها المشاركة الواسعة للقيادات الدينية الأفريقية في فعاليات وزارة الأوقاف الدعوية من خلال مؤتمراتها الدولية ومسابقاتها العالمية وإيفاد عدد من الأئمة إلى مختلف دول القارة وتزويد العديد من مكتباتها بالعديد من إصدارات وزارة الأوقاف في مجال تجديد الخطاب الديني.

وأشار الوزير إلى أن المؤتمر الدولي التاسع والعشرين الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف يومي 19 و20 يناير الجاري، سيخصص ورشة عمل لبحث ومناقشة التعاون الأفريقي وأثره في تنمية القارة واستقرارها وتحقيق العيش الكريم المشترك لجميع أبنائها بمشاركة عدد من العلماء الأفارقة المشاركين في المؤتمر.

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