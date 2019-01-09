إصابة 17 شخصًا فى انقلاب سيارة ببنى سويف

09 يناير 2019 - 12:45 م

أصيب 17 شخصًا في انقلاب سيارة تقل عددًا من المواطنين، أثناء مشاركتهم في تشييع جنازة إلى المقابر بمنطقة شرق النيل ببني سويف.

وتبين أن سيارة ربع نقل كانت تقل مواطنين مقيمين بزاوية المصلوب بمدينة الواسطى شمال بنى سويف، انقلبت أثناء سيرها أعلى كوبري الواسطة، وتم الدفع بـ8 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي الخدمة الطبية اللازمة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.