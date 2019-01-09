على جمعة: لا مانع للمرأة المسلمة من المشاركة فى الرياضات البدنية

09 يناير 2019 - 12:43 م

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق أنه لا مانع للمرأة المسلمة من جمعها بين حقها في الرياضة البدنية وبين الكرامة والاحتشام والعفة، ورعاية حق الله وحدوده.

وأضاف جمعة خلال مجلس الجمعة في إجابته على سؤال قائلا: "أعمل في نادٍ رياضي فأمرّن الرجال والنساء فهل يحرم تمرين النساء؟، إن الرياضات مختلفة، فمنها ما فيه حركات دون ملامسة وهذا فيه جواز، كالجري وغيره، ومنها ما فيه ملامسة، وهنا يجب على الرجل أن يتنزه عن هذه الملامسة.

ونوه بأنه لا يوجد في الإسلام ما يمنع مشاركة المرأة في المسابقات الرياضية ما دامت ملتزمة بالاحتشام ولبس الحجاب ولا يتعرى منها عضو من أعضائها، مُشيرًا إلى أنه يجب عليها أن تبعد كل البعد عن الألعاب العنيفة والمؤذية التي قد تعود عليها بالسلب.