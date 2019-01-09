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مصر تبحث مع الصومال سبل التعاون فى مجالات الصحة والتعليم

الحياة السياسية

الخارجية المصرية
الخارجية المصرية

وكالات- حنان حمدتو

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قال السفير أبو بكر حفني محمود، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية إن مصر تطمع فى تعزيز التعاون مع الصومال في شتى المجالات، مؤكدًا أن العلاقات بين الدولتين تاريخية وإستراتيجية.

وأصاف خلال اللقاء الذي عقده مساعد الوزير مع السفير عبد الغني محمد عويس سفير الصومال بالقاهرة في إطار الاهتمام الذي توليه مصر للتعاون مع دول القرن الأفريقي ومن بينها الصومال، أنه لا بد من البحث عن سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وموضوعات التعاون الفني المشترك التي تشمل مجالات الصحة، التعليم، بناء القدرات، والتعاون التجاري بالإضافة إلى الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن اللقاء يأتى ضمن سلسلة مقابلات يعقدها مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية مع سفراء البلدان الأفريقية الشقيقة من أجل بحث تعزيز التعاون الثنائي مع دولهم في كل المجالات.

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