رئيس الوزراء يبدأ اجتماعه الأسبوعى بتهنئة صلاح

09 يناير 2019 - 12:19 م

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان اجتماعه الأسبوعى اليوم بتقديم التهنئة للنجم المصري محمد صلاح المحترف بنادي ليفربول الإنجليزي بمناسبة تتويجه بلقب اللاعب الأفضل في القارة الأفريقية لعام 2018، خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، مساء الثلاثاء، في العاصمة السنغالية “داكار”.

وأعرب مدبولي عن سعادته بفوز صلاح بلقب أفضل لاعب في القارة السمراء للعام الثاني على التوالي، مؤكدًا أن اللاعب المصري أصبح مصدر إلهام لكثير من الشباب الحالمين بمستقبل أفضل، ليس فقط في النشاط الرياضي، وإنما في كل المجالات المهنية، وأن محمد صلاح يعد أحد مفردات قوة مصر الناعمة، وما حققه فخر لكل المصريين.

وأثنى رئيس الوزراء على مبادرة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بإقامة متحف يحمل اسم اللاعب بمركز شباب الجزيرة، وأشاد بالمجهود الرائع للاعب خلال الموسم الحالي مع فريق ليفربول سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.