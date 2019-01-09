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القبض على المتهم الرئيسي في انفجار "كنيسة أبوسيفين"

قضايا وحوادث

مصر
مصر

عمرو محمد_متابعات

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أكدت مصادر أن أجهزة الأمن ألقت القبض على 4 أشخاص، من بينهم المتهم الرئيسي فى حادث انفجار "عزبة الهّجانة"، بالإضافة إلى 3 آخرين بينهم "شقيقان" يشتبه في تورطهما أيضًا، وأسفر انفجار "عزبة الهّجانة" مساء السبت الماضي، بالقرب من كنيسة أبوسيفين بمدينة نصر، عن استشهاد ضابط وإصابة شرطيين اثنين.

وذكرت المصادر لجريدة "الشروق" صباح اليوم، أن الأجهزة المعنية تحقق مع المشتبه بهم في الواقعة، بعد رصد معلومات تشير إلى تورطهم، ومن ثم متابعة باقي الإجراءات إذا ثبت تورطهم في الحادث.

وأوضحت أن الرصد الذي سجلته كاميرات المراقبة بالمنطقة سهّل من عمل فريق البحث المشكل للتحقيق في القضية وملاحقة المتورطين، واستجواب كل من يشتبه به في الواقعة وضبط الـ4 أشخاص.

واستشهد الرائد مصطفى عبيد خبير المفرقعات، وأصيب مدير إدارة مفرقعات القاهرة اللواء نصار منصور، وأمين شرطة آخر، في أثناء التعامل مع 3 عبوات ناسفة تم العثور عليها أعلى مسجد عزبة الهجّانة كانت معدة لتفجيرها في الكنيسة بالتزامن واحتفالات عيد الميلاد المجيد.

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