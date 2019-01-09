» عامل يقطع جسد والدته ويشرب دماءها

09 يناير 2019 - 12:05 م

أقدم شاب في الهند على تقطيع جسد والدته أجزاء صغيرة وشرب دمائها قبل أن يختفي عن الأنظار - بحسب سكاي نيوز.

أحداث القضية تعود إلى ليلة رأس السنة عندما شاهدت امرأة تدعى ساميران ياداف أحد جيرانها في القرية وهو يقتل والدته بفأس مضيفة أنها هربت من هول الصدمة ولم تبلغ السلطات إلا بعدها بأيام.

وقالت ياداف إنها شاهدت شابا يدعى ديليب (27 عاما) وهو يضرب والدته البالغة من العمر 50 عاما، بواسطة فأس تسببت بجروح خطيرة.

وأضافت أن الابن واسمه ديليب قام بعدها بلعق الدماء التي كانت تسيل من والدته، قبل أن يقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة ويحرقها، وفق ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

وبعد إبلاغ السلطات، عثرت الشرطة على بقايا عظام بشرية في منزل ديليب، بالإضافة إلى دلائل تؤكد وقوع الجريمة.

أما السبب الذي دفع الشاب لارتكاب جريمته، فقالت تقارير إنه كان يتشاجر مع والدته قبل قتلها، متهما إياها بتدمير زواجه، فيما قال سكان آخرون في القرية إنه أراد "تقديم أمه كقربان، بعد عثوره على كتاب للسحر الأسود".