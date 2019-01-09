  • الأربعاء 09 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:41 م
بحث متقدم
شوقى علام

الإفتاء: مياه الصرف الصحى المنقاة بالليزر طاهرة

تركي

"آل الشيخ": "ملاهى متنقلة ومسرحيات" فى مجال الترفيه

البشير

البشير: «متآمرون» يقفون وراء احتجاجات السودان

مقتل 22 من طالبان في اشتباكات مع الأمن بأفغانستان

تريليون و70 مليار دولار خسائر أمريكا بسبب "طالبان"

الطبيقي يعيش بهدوء في فيلا مع عائلته

الطبيقي يعيش بهدوء في فيلا مع عائلته

صلاح

أول تعليق من «صلاح» بعد حصوله على الأفضل أفريقيًا

ماضي يكشف سرا خطيرا عن "مرشد الإخوان"

ماضى يكشف سرًا خطيرًا عن "مرشد الإخوان"

صلاح

ماذا قال ساويرس عن فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب أفريقى؟

أرشيفية

مفاجأة مدوية عن ظهور دود فى العدس عند طهيه

السادات طلب مقابلة " الشيخ كشك"..واستضافته في برنامج إذاعي

السادات طلب مقابلة " الشيخ كشك"..واستضافته في برنامج إذاعي

عامل يقطع جسد والدته ويشرب دماءها

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية

أحمد الشربينى وكالات

أخبار متعلقة
#

عامل يقطع جسد زوجته بعد أن رأى صورها على هاتف عشيقها

#

قرار جديد ضد قاتل والدته في سوهاج

#

عامل يقتل والدته فى سوهاج بسبب الراتب

#

تفاصيل تمزيق جسد عامل داخل شقته بأكتوبر

جريمة قتل

قتل الامهات

شاب يقتل أمه

أقدم شاب في الهند على تقطيع جسد والدته أجزاء صغيرة وشرب دمائها قبل أن يختفي عن الأنظار - بحسب سكاي نيوز.

أحداث القضية تعود إلى ليلة رأس السنة عندما شاهدت امرأة تدعى ساميران ياداف أحد جيرانها في القرية وهو يقتل والدته بفأس مضيفة أنها هربت من هول الصدمة ولم تبلغ السلطات إلا بعدها بأيام.

وقالت ياداف إنها شاهدت شابا يدعى ديليب (27 عاما) وهو يضرب والدته البالغة من العمر 50 عاما، بواسطة فأس تسببت بجروح خطيرة.

وأضافت أن الابن واسمه ديليب قام بعدها بلعق الدماء التي كانت تسيل من والدته، قبل أن يقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة ويحرقها، وفق ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

وبعد إبلاغ السلطات، عثرت الشرطة على بقايا عظام بشرية في منزل ديليب، بالإضافة إلى دلائل تؤكد وقوع الجريمة.

أما السبب الذي دفع الشاب لارتكاب جريمته، فقالت تقارير إنه كان يتشاجر مع والدته قبل قتلها، متهما إياها بتدمير زواجه، فيما قال سكان آخرون في القرية إنه أراد "تقديم أمه كقربان، بعد عثوره على كتاب للسحر الأسود".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

أهلها في رباط

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» عامل يقطع جسد والدته ويشرب دماءها
» صاروخ باليستى يقتل 15 حوثيًا بالخطأ فى صعدة
» تفاصيل القبض على شاب فى أحضان سيدة بالإسكندرية
» زعيم يسارى لحركة النهضة: نعرف الإسلام أكثر منكم ألف مرة
» هكذا علقت "رانيا" على فوز "صلاح" بلقب الأفضل أفريقيًا
» المسرح العربى يكرم 25 فنانا مصريا
» السجن 15 عامًا لصاحب شركة توظيف أموال
» السجن 11 عامًا لوزير إسرائيلي سابق أدين بالتجسس
» عودة سوريا في مباحثات اجتماع الجامعة العربية ..اليوم
» أسماء حكام مباراة إنبي والطلائع بالدوري
» "ضربة قاصمة" لأول مطعم للعراة

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عصر

    02:55 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)