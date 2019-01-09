"آل الشيخ": "ملاهى متنقلة ومسرحيات" فى مجال الترفيه

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تويتر

السعودية

تركي آل شيخ

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه؛ عن خطواته التي سيتخذها بعد توليه منصب رئيس الترفيه السعودي.

وقال في عدة تغريدات نشرها على حسابه بـ"تويتر": "إن الترفيه في الفترة المقبلة سيكون على الفعاليات والسيرك والملاهي المتنقلة والمسرحيات، وعلى برامج تطّور الشباب والشابات، وعلى دعم الشركات الوطنية في مجال الترفيه.

وأضاف "آل الشيخ": "باب هيئة الترفيه مفتوح لكل الشركات الوطنية والعالمية لتقديم أفكار تخدم السعوديين والمقيمين في هذه الأرض الكريمة، والترفيه ليس حفلات غنائية فقط.. هناك جوانب أخرى كثيرة للترفيه.. ومدن كالخرج وحائل والقصيم وعرعر والجوف والطائف والمدينة المنوّرة والباحة وجيزان ونجران وتبوك والأحساء والقطيف سيكون التركيز عليها، إضافة إلى المدن الكبرى كالرياض وجدة والدمام ".

وتابع: هدفنا بناء 7 صالات متعدّدة الاستخدام في الترفيه، وأدعو البنوك الوطنية والشركات الكبرى المالية إلى الاجتماع معنا في الهيئة لبحث فرص الاستثمار والتمويل، وهدفنا في الترفيه أكثر.. الطموح أكثر من ذلك متى ما وجدنا شركاء استثماريين.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه: الدعم الذي نجده من مولاي خادم الحرمين، وسيدي ولي العهد، دافعٌ لنا على بذل المزيد والمزيد.. هدفنا ترفيه ممتع ومفيد وفتح آفاق لشركات الوطنية، وطموحنا أن يجد المواطن والمقيم في نهاية كل أسبوع أماكن وفعاليات يقضي فيها أوقاتًا ممتعة له ولعائلته .

ودعا آل الشيخ؛ المبدعين إلى تقديم أفكارهم، قائلاً: كل مُبدع أو صاحب مشروع ترفيهي أبوابنا مفتوحة لك ولا تحرمنا زيارتك، وإذا كانت فكرتك أو مشروعك مفيداً وناجحاً ستجد كل الدعم من هيئة الترفيه.. "أخواتي السعوديات نحتاج إلى أفكاركن واقتراحاتكن وسندعم المبدعة فيكن في مجال الترفيه".

واختتم تغريداته بقوله: "رضاكم هدفنا وواجبنا الذي وضعنا ولاة أمرنا -أعزهم الله- له.. لا تبخلوا علينا بالنصيحة والدعم لترفيهٍ أجمل في مملكتنا الحبيبة.. لن ننجح دون دعمكم ونصيحتكم واقتراحاتكم.. لا تبخلوا علينا.. في الانتظار".

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