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طقس شديد البرودة غدًا على كل أنحاء البلاد

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وكالات- حنان حمدتو

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الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلاً

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس، طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.

وتوقعوا أن يكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بالقاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجات ، والإسكندرية العظمى درجة 16 والصغرى 09 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 06 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 06 درجات ، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 06 درجات، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات، وسانت كاترين العظمى 15 درجة والصغرى 3 درجات .

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