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ضبط موظفين أثناء بيعهما ذهبًا خامًا فى الجمالية

قضايا وحوادث

ضبط
ضبط

أحمد الشربينى

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ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على موظفين بإحدى شركات الحفر والتنقيب عن المعادن، لقيامهما بالاستيلاء على كمية من معدن الذهب، قبل التصرف في بيعها لأحد محال الذهب بمنطقة الصاغة بالجمالية.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الجمالية، بلاغًا يفيد بقيام شخصين بعرض كمية من الذهب الخام للبيع على أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية.

 وعلى الفور، انتقل رجال المباحث لمحل الواقعة، وأمكن ضبطهما وتبين أنهما كلاً من "شريف.ع.ع" 27 سنة، مدير وشريك بإحدى شركات التنقيب والحفر، بمحافظة أسوان، و"صابر.أ.م" 42 سنة، موظف بإحدى شركات التنقيب والحفر، وبحوزتهما (كمية من الذهب الخام وزنت نحو 50 جرامًا).

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، أقرا بتعاقد الشركتين محل عملهما مع أخرى لاستخراج المعادن بمنطقة العلائى بمحافظة أسوان، واعترفا بتحصلهما على المضبوطات من ضمن ما يتم استخراجه من معادن نفيسة دون علم المسئولين بالشركة المُتعاقد معها، وأنهما حضرا لمكان الضبط لصهر المضبوطات وتحويلها إلى سبيكة، وتحديد العيار الخاص بها، بقصد التصرف فيها بالبيع.

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