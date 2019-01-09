» صاروخ باليستى يقتل 15 حوثيًا بالخطأ فى صعدة

09 يناير 2019 - 11:57 ص

فشلت ميليشيا الحوثي، في إطلاق صاروخ باليستي، في محافظة صعدة؛ معقل زعيم الميليشيا الانقلابية.

ونقلت صحيفة "المشهد" اليمنية، عن مصادر إعلامية، اليوم، أن 15 مسلحًا حوثيًا، قُتلوا الليلة الماضية، بانفجار صاروخ باليستي فشلوا في إطلاقه بمنطقة آل الطيار بمديرية مجز في محافظة صعدة.

وبحسب المصادر، فإن المسلحين الحوثيين بينھم خبراء إطلاق صواريخ كانوا يستعدون لإطلاق صاروخ باليستي، لكنه انفجر فيھم عند ساعات الصباح الأولى.

وتعد محافظة صعدة القاعدة الرئيسة لمنصات الصواريخ الحوثية التي تطلقھا على السعودية ومواقع القوات المرابطة على الحدود بين البلدين.