  • الأربعاء 09 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:39 م
بحث متقدم
شوقى علام

الإفتاء: مياه الصرف الصحى المنقاة بالليزر طاهرة

تركي

"آل الشيخ": "ملاهى متنقلة ومسرحيات" فى مجال الترفيه

البشير

البشير: «متآمرون» يقفون وراء احتجاجات السودان

مقتل 22 من طالبان في اشتباكات مع الأمن بأفغانستان

تريليون و70 مليار دولار خسائر أمريكا بسبب "طالبان"

الطبيقي يعيش بهدوء في فيلا مع عائلته

الطبيقي يعيش بهدوء في فيلا مع عائلته

صلاح

أول تعليق من «صلاح» بعد حصوله على الأفضل أفريقيًا

ماضي يكشف سرا خطيرا عن "مرشد الإخوان"

ماضى يكشف سرًا خطيرًا عن "مرشد الإخوان"

صلاح

ماذا قال ساويرس عن فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب أفريقى؟

أرشيفية

مفاجأة مدوية عن ظهور دود فى العدس عند طهيه

السادات طلب مقابلة " الشيخ كشك"..واستضافته في برنامج إذاعي

السادات طلب مقابلة " الشيخ كشك"..واستضافته في برنامج إذاعي

صاروخ باليستى يقتل 15 حوثيًا بالخطأ فى صعدة

عرب وعالم

السعودية تعترض صاروخ «باليستي» للحوثيين
السعودية تعترض صاروخ «باليستي» للحوثيين

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

مقتل 15 من عناصر طالبان في عملية عسكرية بأفغانستان

#

إصابة 15 شخصًا فى انقلاب أتوبيس بالشرقية

#

كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه بشارع 77 بالمعادي

#

تجديد حبس معصوم مرزوق ويحيى القزاز

فشلت ميليشيا الحوثي، في إطلاق صاروخ باليستي، في محافظة صعدة؛ معقل زعيم الميليشيا الانقلابية.

ونقلت صحيفة "المشهد" اليمنية، عن مصادر إعلامية، اليوم، أن 15 مسلحًا حوثيًا، قُتلوا الليلة الماضية، بانفجار صاروخ باليستي فشلوا في إطلاقه بمنطقة آل الطيار بمديرية مجز في محافظة صعدة.

وبحسب المصادر، فإن المسلحين الحوثيين بينھم خبراء إطلاق صواريخ كانوا يستعدون لإطلاق صاروخ باليستي، لكنه انفجر فيھم عند ساعات الصباح الأولى.

وتعد محافظة صعدة القاعدة الرئيسة لمنصات الصواريخ الحوثية التي تطلقھا على السعودية ومواقع القوات المرابطة على الحدود بين البلدين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

أهلها في رباط

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» عامل يقطع جسد والدته ويشرب دماءها
» صاروخ باليستى يقتل 15 حوثيًا بالخطأ فى صعدة
» تفاصيل القبض على شاب فى أحضان سيدة بالإسكندرية
» زعيم يسارى لحركة النهضة: نعرف الإسلام أكثر منكم ألف مرة
» هكذا علقت "رانيا" على فوز "صلاح" بلقب الأفضل أفريقيًا
» المسرح العربى يكرم 25 فنانا مصريا
» السجن 15 عامًا لصاحب شركة توظيف أموال
» السجن 11 عامًا لوزير إسرائيلي سابق أدين بالتجسس
» عودة سوريا في مباحثات اجتماع الجامعة العربية ..اليوم
» أسماء حكام مباراة إنبي والطلائع بالدوري
» "ضربة قاصمة" لأول مطعم للعراة

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عصر

    02:55 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)