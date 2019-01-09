جولات الرئيس لعبت دورًا في حصولنا على تنظيم أمم أفريقيا

09 يناير 2019 - 11:42 ص

هنأ الإعلامي خالد أبو بكر، الشعب المصري بحصول مصر على تنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019 بإجمالي عدد أصوات يبلغ 16 صوتا، مقابل صوت واحد للدولة المنافسة، قائلا: "إحنا كده دخلنا طب".

ووجه "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، التحية إلى كل الأجهزة المعنية التي ساهمت في تحقيق مصر هذا النصر، مضيفًا أن جولات الرئيس السيسي بالخارج لعبت دورًا في حصول مصر على تنظيم البطولة.

وأضاف "أبوبكر": "اللي معاه رقم اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية يكلمه ويقوله يسخن"، متابعًا: "عايزين ناخد التمام من الوزير عشان نكون مطمنين".

وفازت مصر بشرف تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 على حساب نظيرتها جنوب أفريقيا وذلك خلال الاجتماع التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وحضر الاجتماع 18 عضوًا بعد خروج هاني أبو ريدة ممثل مصر وداني جوردون ممثل جنوب أفريقيا لرفع الحرج عن المصوتين، لتكتسح مصر التصويت بـ16 صوتًا مقابل صوت وحيد لجنوب أفريقيا، وحضر اجتماع المكتب التنفيذي 20 عضوًا، وغاب 2 أحدهما تم إيقافه من قبل.

واعتذر ممثل دولة أنجولا عن الحضور بسبب ظروف المرض، ليتم عقد اجتماع المكتب التنفيذي بهذا العدد من الأعضاء وتم التصويت.