افتتاح كاتدرائية العاصمة الإدارية يثير القلق

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الشرق الأوسط

الهجمات الإرهابية

السيسي

إندبندنت

كنيسة العاصمة الإدارية

تحت عنوان "مصر تفتح أكبر كنيسة في الشرق الأوسط.. رغم الهجمات الإرهابية"، سلطت صحيفة "إندبندنت"، البريطانية، الضوء على مخاوف البعض من أن تصبح الكاتدرائية التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة الإدارية الجديدة، هدفًا جديدًا للإرهاب .

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أن  إنشاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصحبة كبار الأقباط في مصر، أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، في العاصمة الإدارية الجديدة،  تضم 8 آلاف شخص، عمل عظيم، يحسب له، ألا أن بعض المخاوف بدأت تظهر في العلن في أن تصبح الكاتدرائية هدف للهجمات الإرهابية في المستقبل، لاسيما تنظيم "داعش" المستهدف الأقباط في مصر .

ومن جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنشاء الرئيس السيسي اكبر كنيسة في المنطقة، وقال في تغريدة له، يوم الأحد "متحمس لرؤية أصدقائنا في مصر وهم يفتحون أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، الرئيس السيسي ينقل بلاده إلى مستقبل أكثر شمولية."

وأشارت الصحيفة، إلى أن الرئيس "السيسي" افتتح كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، التي تعتبر اكبر كنيسة في الشرق الأوسط للأرثوذكسية، عشية أعياد الكريسماس، بعد إخفاق قوات الأمن هجمات إرهابية استهدفت أحدي الكنائس في القاهرة  .

وذكر التقرير أن على اثر هذه الحادث الإرهابي، توفي ضابط وإصابة 2 آخرين، أثناء فك عبوة ناسفة كانت موضوعة على سقف مسجد مجاور لكنيسة في مدينة نصر .

ويرى التقرير أن هذا التفجير يأتي ضمن موجة من الهجمات استهدفت "الأقباط" التي تعتبر أكبر طائفة مسيحية في الشرق الأوسط.

ففي نوفمبر الماضي، قتل 7 أشخاص في هجوم مسلحين على حافلة تقل أقباطا متوجهين إلى دير الأنبا صموئيل في منطقة نائية بمحافظة المنيا.

وكان حادث مشابه قد وقع في العام 2017، عندما هاجم مسلحون في شهر مايو حافلات متجهة إلى ذات الدير، مما أسفر عن مقتل 29 شخصا.

وتقاتل قوات الأمن المصرية منذ سنوات متشددين يشنون هجمات على المسيحيين والسياح وأفراد الأمن.

وعززت قوات الأمن وجودها أمام الكنائس والأديرة قبل الاحتفال بليلة رأس السنة و"عيد الميلاد" عند الأقباط الأرثوذكس الذي يحتفلون به يوم السابع من يناير.



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