  • الأربعاء 09 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:40 م
بحث متقدم
شوقى علام

الإفتاء: مياه الصرف الصحى المنقاة بالليزر طاهرة

تركي

"آل الشيخ": "ملاهى متنقلة ومسرحيات" فى مجال الترفيه

البشير

البشير: «متآمرون» يقفون وراء احتجاجات السودان

مقتل 22 من طالبان في اشتباكات مع الأمن بأفغانستان

تريليون و70 مليار دولار خسائر أمريكا بسبب "طالبان"

الطبيقي يعيش بهدوء في فيلا مع عائلته

الطبيقي يعيش بهدوء في فيلا مع عائلته

صلاح

أول تعليق من «صلاح» بعد حصوله على الأفضل أفريقيًا

ماضي يكشف سرا خطيرا عن "مرشد الإخوان"

ماضى يكشف سرًا خطيرًا عن "مرشد الإخوان"

صلاح

ماذا قال ساويرس عن فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب أفريقى؟

أرشيفية

مفاجأة مدوية عن ظهور دود فى العدس عند طهيه

السادات طلب مقابلة " الشيخ كشك"..واستضافته في برنامج إذاعي

السادات طلب مقابلة " الشيخ كشك"..واستضافته في برنامج إذاعي

تفاصيل القبض على شاب فى أحضان سيدة بالإسكندرية

قضايا وحوادث

ضبط سمسار وقوادة لإدارة شقق دعارة بمدينة نصر
ضبط سمسار وقوادة لإدارة شقق دعارة بمدينة نصر

أحمد الشربيني

أخبار متعلقة
#

سقوط عصابة المخدرات فى دمنهور

#

بسبب مرض السكر.. انتحار شاب في الفيوم

#

عامل يقتل شقيقته في مشاجرة بأسيوط

#

القبض على سيدة بتهمة التحرش بقرد

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من القبض على شاب أثناء ممارسته الرذيلة مع مطلقة داخل شقتها بمنطقة المنتزه.

تلقى مباحث قسم شرطة المنتزه ثالث بلاغًا يفيد بتردد شاب يدعى وائل.ع، على شقة سيدة مطلقة تدعى زينب.م، لممارسة الرذيلة معها.

وبعمل التحريات دلت أن السيدة تقطن بالمنطقة منذ 3 أشهر فقط وأن المتهم يتردد عليها باعتباره زوجها أمام الجيران،وألقى القبض على المتهم والمتهمة وتبين أنه تربطهما علاقة آثمة وأنها تمارس الرذيلة معه مقابل مبالغ مالية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

أهلها في رباط

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» عامل يقطع جسد والدته ويشرب دماءها
» صاروخ باليستى يقتل 15 حوثيًا بالخطأ فى صعدة
» تفاصيل القبض على شاب فى أحضان سيدة بالإسكندرية
» زعيم يسارى لحركة النهضة: نعرف الإسلام أكثر منكم ألف مرة
» هكذا علقت "رانيا" على فوز "صلاح" بلقب الأفضل أفريقيًا
» المسرح العربى يكرم 25 فنانا مصريا
» السجن 15 عامًا لصاحب شركة توظيف أموال
» السجن 11 عامًا لوزير إسرائيلي سابق أدين بالتجسس
» عودة سوريا في مباحثات اجتماع الجامعة العربية ..اليوم
» أسماء حكام مباراة إنبي والطلائع بالدوري
» "ضربة قاصمة" لأول مطعم للعراة

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عصر

    02:55 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)