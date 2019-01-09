» تفاصيل القبض على شاب فى أحضان سيدة بالإسكندرية

09 يناير 2019 - 11:33 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من القبض على شاب أثناء ممارسته الرذيلة مع مطلقة داخل شقتها بمنطقة المنتزه.

تلقى مباحث قسم شرطة المنتزه ثالث بلاغًا يفيد بتردد شاب يدعى وائل.ع، على شقة سيدة مطلقة تدعى زينب.م، لممارسة الرذيلة معها.

وبعمل التحريات دلت أن السيدة تقطن بالمنطقة منذ 3 أشهر فقط وأن المتهم يتردد عليها باعتباره زوجها أمام الجيران،وألقى القبض على المتهم والمتهمة وتبين أنه تربطهما علاقة آثمة وأنها تمارس الرذيلة معه مقابل مبالغ مالية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.