الطبيقي يعيش بهدوء في فيلا مع عائلته

09 يناير 2019 - 11:25 ص

في افتتاحية لها قالت صحيفة الواشنطن بوست إنه لم يكن من قبيل المصادفة أن تعلن المملكة العربية السعودية عن بدء محاكمة 11 شخصا متهمين في مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" تزامنا مع موعد انعقاد الكونغرس الجديد نهاية الأسبوع الماضي.

وأضافت أنه مع انعقاد مجلس النواب الجديد، أصبح الكونغرس أقرب إلى فرض تبعات ذات مغزى على ولي العهد "محمد بن سلمان"، الذي تعتقد وكالة الاستخبارات المركزية أنه أشرف على الفريق الذي يضم 15 عضوا، الذي كان ينتظر "خاشقجي" عندما دخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وأفادت أن صحيفة "ديلي صباح" التركية، مؤخرا، ذكرت أن "الطبيقي" يعيش بهدوء مع عائلته في فيلا في جدة.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن المحاكمة السعودية هدفت لتفادي المزيد من اللغط في الكونغرس حول القضية، ولكنها كانت إجراءً ضعيفا بشكل مثير للشفقة، منوهة إلى ما ذكرته وكالة الأنباء الحكومية السعودية عن عقد جلسة استماع أولية أمام المحكمة، وأن أحد المدعين العموم يعتزم طلب عقوبة الإعدام بحق 5 من المتهمين.

وواصلت الواشنطن بوست انتقادها للمحاكمة قائلة إنها: لم تكن علنية، ولم تشر إلى أسماء أي من المشتبه بهم، الذين لم يشملوا بالطبع ولي العهد السعودي أو أيا من كبار المسؤولين الآخرين الذين سبق أن اتهمتهم السلطات السعودية بالتورط في القتل.

وتابعت : فإنه بدلا من ذلك، يتم إعداد مجموعة صغيرة من أفراد الأمن، الذين كانوا يتبعون الأوامر، للعب دور كبش الفداء، وسيتم قطع رأس هؤلاء بعقوبة الإعدام.

وعلقت الصحيفة قائلة: إن الإفلات من العقاب بهذا الشكل "يعد صارخا" لدرجة أن إدارة "ترامب" لم تجد أي طرف يؤيدها في دفاعها عن ولي العهد".

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالتأكيد أنه إذا كانت الولايات المتحدة راغبة في تأكيد قيمها بالإصرار على العدالة في قضية "خاشقجي"، فيجب على الكونغرس أن يتولى زمام القيادة.

ودعت الصحيفة القيادة الديمقراطية الجديدة في مجلس النواب لتقديم إجراءات جديدة تشمل فرض عقوبات أمريكية على جميع المسؤولين عن القتل، بما في ذلك "محمد بن سلمان"، وإنهاء الدعم الأمريكي للحرب السعودية في اليمن.