  • الأربعاء 09 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:42 م
بحث متقدم
شوقى علام

الإفتاء: مياه الصرف الصحى المنقاة بالليزر طاهرة

تركي

"آل الشيخ": "ملاهى متنقلة ومسرحيات" فى مجال الترفيه

البشير

البشير: «متآمرون» يقفون وراء احتجاجات السودان

مقتل 22 من طالبان في اشتباكات مع الأمن بأفغانستان

تريليون و70 مليار دولار خسائر أمريكا بسبب "طالبان"

الطبيقي يعيش بهدوء في فيلا مع عائلته

الطبيقي يعيش بهدوء في فيلا مع عائلته

صلاح

أول تعليق من «صلاح» بعد حصوله على الأفضل أفريقيًا

ماضي يكشف سرا خطيرا عن "مرشد الإخوان"

ماضى يكشف سرًا خطيرًا عن "مرشد الإخوان"

صلاح

ماذا قال ساويرس عن فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب أفريقى؟

أرشيفية

مفاجأة مدوية عن ظهور دود فى العدس عند طهيه

السادات طلب مقابلة " الشيخ كشك"..واستضافته في برنامج إذاعي

السادات طلب مقابلة " الشيخ كشك"..واستضافته في برنامج إذاعي

واشنطن بوست:

الطبيقي يعيش بهدوء في فيلا مع عائلته

عرب وعالم

الطبيقي يعيش بهدوء في فيلا مع عائلته
الطبيقي يعيش بهدوء في فيلا مع عائلته

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

وزارة السياحة تستقبل أسر المتوفين ومصابى حادث المريوطية

#

الأهلى يقترب من التعاقد مع مدافع سموحة

#

افتتاح قاعدة عسكرية بريطانية في سلطنة عمان

#

صورة محرجة لـ"غادة عبد الرازق" مع طبيبها

واشنطن بوست

جدة

فيلا

عائلته

الطبيقي

في افتتاحية لها قالت صحيفة الواشنطن بوست إنه لم يكن من قبيل المصادفة أن تعلن المملكة العربية السعودية عن بدء محاكمة 11 شخصا متهمين في مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" تزامنا مع موعد انعقاد الكونغرس الجديد نهاية الأسبوع الماضي.

وأضافت أنه مع انعقاد مجلس النواب الجديد، أصبح الكونغرس أقرب إلى فرض تبعات ذات مغزى على ولي العهد "محمد بن سلمان"، الذي تعتقد وكالة الاستخبارات المركزية أنه أشرف على الفريق الذي يضم 15 عضوا، الذي كان ينتظر "خاشقجي" عندما دخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وأفادت أن  صحيفة "ديلي صباح" التركية، مؤخرا، ذكرت أن "الطبيقي" يعيش بهدوء مع عائلته في فيلا في جدة.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن المحاكمة السعودية هدفت لتفادي المزيد من اللغط في الكونغرس حول القضية، ولكنها كانت إجراءً ضعيفا بشكل مثير للشفقة، منوهة إلى ما ذكرته وكالة الأنباء الحكومية السعودية عن عقد جلسة استماع أولية أمام المحكمة، وأن أحد المدعين العموم يعتزم طلب عقوبة الإعدام بحق 5 من المتهمين.

وواصلت الواشنطن بوست انتقادها للمحاكمة قائلة إنها: لم تكن علنية،  ولم تشر إلى أسماء أي من المشتبه بهم، الذين لم يشملوا بالطبع ولي العهد السعودي أو أيا من كبار المسؤولين الآخرين الذين سبق أن اتهمتهم السلطات السعودية بالتورط في القتل.

 وتابعت : فإنه بدلا من ذلك، يتم إعداد مجموعة صغيرة من أفراد الأمن، الذين كانوا يتبعون الأوامر، للعب دور كبش الفداء، وسيتم قطع رأس هؤلاء بعقوبة الإعدام.

وعلقت الصحيفة قائلة:  إن الإفلات من العقاب بهذا الشكل "يعد صارخا" لدرجة أن إدارة "ترامب" لم تجد أي طرف يؤيدها في دفاعها عن ولي العهد".

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالتأكيد أنه إذا كانت الولايات المتحدة راغبة في تأكيد قيمها بالإصرار على العدالة في قضية "خاشقجي"، فيجب على الكونغرس أن يتولى زمام القيادة.

ودعت الصحيفة القيادة الديمقراطية الجديدة في مجلس النواب لتقديم إجراءات جديدة تشمل فرض عقوبات أمريكية على جميع المسؤولين عن القتل، بما في ذلك "محمد بن سلمان"، وإنهاء الدعم الأمريكي للحرب السعودية في اليمن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

أهلها في رباط

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» عامل يقطع جسد والدته ويشرب دماءها
» صاروخ باليستى يقتل 15 حوثيًا بالخطأ فى صعدة
» تفاصيل القبض على شاب فى أحضان سيدة بالإسكندرية
» زعيم يسارى لحركة النهضة: نعرف الإسلام أكثر منكم ألف مرة
» هكذا علقت "رانيا" على فوز "صلاح" بلقب الأفضل أفريقيًا
» المسرح العربى يكرم 25 فنانا مصريا
» السجن 15 عامًا لصاحب شركة توظيف أموال
» السجن 11 عامًا لوزير إسرائيلي سابق أدين بالتجسس
» عودة سوريا في مباحثات اجتماع الجامعة العربية ..اليوم
» أسماء حكام مباراة إنبي والطلائع بالدوري
» "ضربة قاصمة" لأول مطعم للعراة

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عصر

    02:55 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)