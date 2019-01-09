ضبط 7 أطنان زيت طعام فاسد فى الجيزة

09 يناير 2019 - 11:21 ص

تمكنت مباحث التموين بالجيزة من القبض على صاحب مخزن غير مرخص بكرداسة، لاتهامه بحيازة 7 أطنان من زيت الطعام والخل غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تلقى العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، معلومات تفيد تجميع صاحب مخزن لكميات من زيت الطعام والخل غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإعادة تعبئتها وبيعها للمواطنين.

وبمداهمة المخزن تم القبض عليه، وبحوزته 3 آلاف عبوة بلغ وزنها 7 أطنان من زيت الطعام والخل غير صالحة للاستهلاك .

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.