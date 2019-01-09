رامى مالك يترشح لجائزة عالمية جديدة

09 يناير 2019 - 11:21 ص

أعلن القائمون على حفل توزيع جوائز البافتا عن الترشيحات النهائية لفئة أفضل ممثل للنسخة 72.

وتصدر النجم الأمريكى من الأصل المصرى رامي مالك القائمة بفيلمه bohemian rphsody ، وكريستيان بيل وبرادلي كوبر وستيف كوجان و فيجو مورتنسان.

ويقام الحفل في العاشر من شهر فبراير المقبل في قاعة رويال ألبرت بالعاصمة البريطانية لندن.

ومنذ ساعات فاز مالك بجائزة جولدن جلوب لفئة "أفضل ممثل في الدراما" وتصدر الخبر عناوين الصحافة العالمية وربط الإعلام فوز مالك بفوز سابق للممثل المصري عمر الشريف معتبرين أنه يسير على خطى الشريف.