» هكذا علقت "رانيا" على فوز "صلاح" بلقب الأفضل أفريقيًا

09 يناير 2019 - 11:16 ص

علقت الفنانة رانيا يوسف، على فوز نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي اللاعب محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا للعام الثاني على التوالي.

وكتبت علي حسابها الخاص بـ«تويتر»: «مبروك ابن بلدي أفضل لاعب في أفريقيا، ودائمًا رافع اسم مصر».

وتوج «صلاح» بجائزة أفضل لاعب في القارة الأفريقية للعام 2018، مكررًا إنجازه العام الماضي، وذلك بعد منافسه مع زميله بفريق ليفربول، السنغالي ساديو ماني، والجابوني بيير أوباميانج، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي .