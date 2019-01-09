"نصر" تبحث مع "أوبر" سبل تعاون جديدة فى مصر

09 يناير 2019 - 11:06 ص

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بمقر الوزارة، تونى ويست، النائب الأول لرئيس شركة أوبر الأمريكية، بحضور كل من الدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة، مات أولسن، المدير العالمى لقطاع الأمن بالشركة، ماثيو ديفلن، مدير العلاقات الدولية بالشركة، وجوان كبه، مدير السياسات العامة للشركة فى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وعبد اللطيف واكد، المدير الإقليمى لأوبر فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحث الجانبان توسيع نشاط أوبر فى مصر فى إطار خطة أوبر الاستثمارية لضخ 100 مليون دولار على مدار الخمس سنوات المقبلة فى مصر، وعقب إطلاقها خدمة "أوبر باص".

وأكدت نصر، دعم الوزارة لكل الشركات المستثمرة فى مصر لتوسيع نشاطها، مشيرة إلى خطة الدولة في زيادة الاستثمارات التى توفر فرص عمل وتقدم خدمة جيدة بسعر مناسب للمواطنين، مشيدة بدور أوبر فى تحول العاملين بالقطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وتدريبهم على أفضل معايير الجودة، لتوفير خدمة آمنة للمواطنين وإيراد ضريبي للدولة.

ولفت تونى إلى حرص أوبر على توسيع نشاطها فى مصر يأتى فى إطار توافر البيئة الجاذبة للاستثمار، وهو ما جعل الشركة تقوم خلال العامين الماضيين بافتتاح مركز شركة "أوبر" للخدمة المتميزة في القاهرة، الذي يعد الأول في منطقة الشرق الأوسط، بتكلفة استثمارية تُقدر بنحو 20 مليون دولار، وساهم فى توفير 600 فرصة عمل في 2017، وتدريب العاملين في المركز علي مختلف المهارات لتطوير ادائهم، ثم قيام الشركة باختيار القاهرة لتكون أول مدينة على مستوى العالم يتم إطلاق خدمتها الجديدة "أوبر باص" في 2018 .

وذكر عبد اللطيف واكد، المدير الإقليمى للشركة، أنه في إطار توسيع نشاط الشركة في مصر سيتم طرح قريبًا تطبيق أوبر لايت، النسخة الجديدة من تطبيق أوبر للركاب الذي يستطيع العمل فى ظل الاتصال البطىء بالإنترنت، ومع أجهزة الأندرويد القديمة وذلك ليصبح تطبيق أوبر متوفر ومتاح لجميع المستخدمين، مقدمًا الشكر للدكتورة سحر نصر، على دورها في دعم الشركات العاملة بمجال تكنولوجيا المعلومات.