  • الأربعاء 09 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:59 م
بحث متقدم
صورة الخبر

معتقلات جديدة لأطفال داعش

شوقى علام

الإفتاء: مياه الصرف الصحى المنقاة بالليزر طاهرة

تركي

"آل الشيخ": "ملاهى متنقلة ومسرحيات" فى مجال الترفيه

البشير

البشير: «متآمرون» يقفون وراء احتجاجات السودان

مقتل 22 من طالبان في اشتباكات مع الأمن بأفغانستان

تريليون و70 مليار دولار خسائر أمريكا بسبب "طالبان"

الطبيقي يعيش بهدوء في فيلا مع عائلته

الطبيقي يعيش بهدوء في فيلا مع عائلته

صلاح

أول تعليق من «صلاح» بعد حصوله على الأفضل أفريقيًا

ماضي يكشف سرا خطيرا عن "مرشد الإخوان"

ماضى يكشف سرًا خطيرًا عن "مرشد الإخوان"

صلاح

ماذا قال ساويرس عن فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب أفريقى؟

أرشيفية

مفاجأة مدوية عن ظهور دود فى العدس عند طهيه

صاحب أغنية "شو حلو" يكشف أسباب خلافه مع شيرين

الصفحة الأخيرة

البرجى وشيرين
البرجى وشيرين

متابعات حنان حمدتو

كشف الفنان زياد برجي، صاحب أغنية "شو حلو"، عن أنه وقع في خلافه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد مشاركتهما في إحدى الحفلات، مؤكدًا أنه طوى تلك الصفحة مع العام الجديد الذي يتمنى أن يكون بدون خلافات، بالإضافة إلى تقديم اعتذار لها في أحد الفيديوهات.

وقال برجي في أحد اللقاءات التليفزيونية، إن الخلاف بدأ عندما قامت شيرين عبد الوهاب بنشر صورة من بوستر الحفل بشكل مخالف للدعاية التي اتفق عليها مع متعهد الحفل، حيث قامت بتكبير صورتها وفعلت العكس مع صورته.

وأشار إلى أن الأمر لم يتوقف عن هذا الحد، بل قامت شيرين بالتواجد على المسرح خلال الحفل لفترة طويلة، ما جعل فقرة غنائه لا تتعدى نصف ساعة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

أهلها في رباط

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مجلة تنشر قائمة لجامعات تسهل حفلات جنسية
» عامل يقطع جسد والدته ويشرب دماءها
» صاروخ باليستى يقتل 15 حوثيًا بالخطأ فى صعدة
» تفاصيل القبض على شاب فى أحضان سيدة بالإسكندرية
» زعيم يسارى لحركة النهضة: نعرف الإسلام أكثر منكم ألف مرة
» هكذا علقت "رانيا" على فوز "صلاح" بلقب الأفضل أفريقيًا
» المسرح العربى يكرم 25 فنانا مصريا
» السجن 15 عامًا لصاحب شركة توظيف أموال
» السجن 11 عامًا لوزير إسرائيلي سابق أدين بالتجسس
» عودة سوريا في مباحثات اجتماع الجامعة العربية ..اليوم
» أسماء حكام مباراة إنبي والطلائع بالدوري

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عصر

    02:55 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)