صاحب أغنية "شو حلو" يكشف أسباب خلافه مع شيرين

09 يناير 2019 - 11:00 ص

كشف الفنان زياد برجي، صاحب أغنية "شو حلو"، عن أنه وقع في خلافه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد مشاركتهما في إحدى الحفلات، مؤكدًا أنه طوى تلك الصفحة مع العام الجديد الذي يتمنى أن يكون بدون خلافات، بالإضافة إلى تقديم اعتذار لها في أحد الفيديوهات.

وقال برجي في أحد اللقاءات التليفزيونية، إن الخلاف بدأ عندما قامت شيرين عبد الوهاب بنشر صورة من بوستر الحفل بشكل مخالف للدعاية التي اتفق عليها مع متعهد الحفل، حيث قامت بتكبير صورتها وفعلت العكس مع صورته.

وأشار إلى أن الأمر لم يتوقف عن هذا الحد، بل قامت شيرين بالتواجد على المسرح خلال الحفل لفترة طويلة، ما جعل فقرة غنائه لا تتعدى نصف ساعة.