استمرار غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لليوم الرابع على التوالى

09 يناير 2019 - 10:45 ص

قال رضا الغندور المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية إنه تقرر إغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لليوم الرابع على التوالي، نظرًا لسوء الطقس حرصًا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية.

وأكد الغندور، في تصريح له، انتظام عمليات الشحن والتفريغ وحركة دخول وخروج الشاحنات وقطارات البضائع، على الرغم من إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية.

وتواصل سقوط الأمطار الغزيرة على الثغر، ما أدى لتراكمها بالشوارع والميادين والأنفاق، وأثر على حركة سير المشاة والسيارات وذهاب الموظفين لأعمالهم والطلبة لمدارسهم والجامعات لتأدية امتحانات نصف العام الدراسي.

واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي جميع الاستعدادات لتصريف المياه والدفع بسيارات كسح وإزالة المياه لمنع تراكمها وتسهيل حركة المارة.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا إلى نوة "أنواء الفيضة الكبيرة"، وهى نوة شديدة الأمطار تستمر لمدة 6 أيام تصاحبها رياح جنوبية غربية.