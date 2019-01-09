تطورات فى حالة الجو خلال الـ"24"ساعة المقبلة

09 يناير 2019 - 10:44 ص

توقع الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، تحسن الأحوال الجوية على كل البلاد بدءًا من اليوم الأربعاء، بسبب انحسار سرعة الرياح على البحار، وسطوع الشمس بدرجة أكبر مع تراجع كمية السحب المنخفضة والمتوسطة.

قال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، فى لقاء على "إكسترا نيوز"، إن السواحل الشمالية ستشهد أمطارًا خفيفة بعدما شهدت خلال الأيام الماضية سقوط أمطار غزيرة وتساقطًا للثلوج فى بعض المناطق، محذرًا من استمرار البرودة على كل أنحاء الجمهورية من الخامسة مساء وحتى صباح اليوم التالى.