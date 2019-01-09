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9 فبراير.. استئناف قضية احتكار صمامات القلب

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قال الصيدلي هاني سامح، إن قلم تنفيذ الأحكام الاقتصادية الجنائية حدد التاسع من فبراير المقبل موعدًا لاستئناف قضية احتكار صمامات القلب وذكر أن النيابة العامة قد استأنفت الحكم مطالبة بعقاب المتهمين بأقصى عقوبة عن كل تهمة فيما استأنف الحق المدني والمتهمين الحكم كذلك.

كانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمها في قضية "صمامات القلب" حضوريًا على جميع المتهمين من الأول إلى العاشر، بتغريم كل متهم مبلغ 500 مليون جنيه ونشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقتهم وألزمتهم المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية من هاني سامح للمحكمة المدنية المختصة.

يذكر أنه في مرافعة المحامي بالنقض صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي بصفتهما المدعيين بالحق المدني ذكرا أن المتهمين قد أخلوا عن سبق إصرار وتعمد بعقود التوريد والمناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية بما تسبب في سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار وأن تلك الجريمة قد أدَّت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات.

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