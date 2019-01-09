» المسرح العربى يكرم 25 فنانا مصريا

09 يناير 2019 - 10:37 ص

كرم مهرجان المسرح العربي 25 شخصية مصرية وأقيم الاحتفال بأحد فنادق القاهرة قبل إطلاق دورته الحادية عشرة في القاهرة.

وضمت قائمة المكرمين بالأمس من الممثلين سميحة أيوب وأشرف عبد الغفور وسميرة عبد العزيز وعزت العلايلي ورشوان توفيق وجلال الشرقاوي ومحمود الحديني وسهير المرشدي وسناء شافع والمخرج سمير العصفوري والمخرج فهمي الخولي والناقدة هدى وصفي ومصممة الأزياء نعيمة عجمي وأستاذة الإلقاء نجاة علي والأكاديمي كمال عيد والأكاديمي نبيل منيب.

وتغيب عن الحفل سمير غانم وعبد الرحمن أبو زهرة ونبيل الحلفاوي ومحمود ياسين والصحفية آمال بكير والمؤلف يسري الجندي والكاتب لينين الرملي والمخرج سمير أحمد.

وقال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله في كلمة بحفل التكريم: "إنه لموقف حرج أن تقف في هذا المقام أمام هذه القامات المسرحية المصرية العربية العظيمة، عظمتها من عظمة نهر النيل، رووا عطش معارفنا بإبداعهم وعطائهم عبر سنين طويلة، متابعا: "إنه لفخر، ولشرف عظيم أن نحتفي بهم من خلال هذه الدورة، لنستمد منهم طاقة إيجابية تعيننا في مستقبل أيامنا القادمة، ليظل مسرحنا العربي قادرا على أن يؤدي رسالته المقدسة ".

وتنظم الهيئة العربية للمسرح، التي تتخذ من الشارقة مقرا، مهرجان المسرح العربي كل عام في مدينة عربية مختلفة.

وتقام الدورة الحادية عشرة من المهرجان في الفترة من 10 إلى 16 يناير بالقاهرة.