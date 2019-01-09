السجن 15 عامًا لصاحب شركة توظيف أموال

09 يناير 2019 - 10:37 ص

قضت المحكمة الاقتصادية بالسجن 15 عاما لمالك شركة كابيتال لتوظيف الأموال محمد نبيل شرف وغرامة 20 مليون جنيه وإلزامه برد مبلغ 617 مليون جنيه بتهمة النصب على مواطنين والاستيلاء منهم على 165 مليون دولار بزعم توظيفها.

وترجع تفاصيل الواقعة، إلى أن محمد نبيل عبد العزيز شرف، صاحب شركة كابيتال الكوربويشن، شكل إدارة المحافظ المالية وإدارة صناديق الاستثمار، لإنشاء شركتين، الأولى للخدمات المالية والإدارية، والثانية لإدارة محافظ الأوراق المالية.

كما أنشأ موقعا إلكترونيًا على شبكة الإنترنت، وتوجه بالدعوة إلى المواطنين لتلقى الأموال لاستثمارها فى مجال المضاربات المالية خارج مصر "الفوركس" البورصة العالمية، مقابل فائدة تتراوح بين 7 و9% شهريًا، وتمكن من جمع مبالغ طائلة تقدر بنحو 165 مليون دولار.